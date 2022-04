¿Mariazel abrirá su OnlyFans? Esta fue su contundente respuesta: VIDEO

En los últimos meses, Mariazel ha logrado consolidarse como una de las mujeres más queridas y reconocidas de toda la farándula en México, además, también ha destacado por su extraordinaria belleza y es debido a esta situación que de forma recurrente sus fans le piden que abra su cuenta de OnlyFans para que pueda explotar al máximo su sensualidad, sin embargo, la “hermana disfuncional” de “Me Caigo de Risa” dejó en claro cuál es su postura respecto a este tema por lo que originó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Fue a través de un video publicado en su perfil de Instagram donde Mariazel Olle Casals fue certera al expresar que por ahora no tiene pensado incursionar en la venta de contenido exclusivo y mucho menos si se trata de exhibir fotografías y videos donde tenga que mostrar su lado más sensual.

En el mencionado clip, Mariazel apareció desde el foro de grabación de “Me Caigo de Risa” y en una leyenda apareció la petición más frecuente que le hacen sus fans “Ya abre tu OnlyFans”, no obstante, la también actriz utilizó un audio que le permitió, sin decir una palabra, expresar su rechazo a esta plataforma por lo que le rompió el corazón a cientos de sus seguidores que añoraban verla sumándose a la lista de famosas que ya ofertan contenido exclusivo en redes sociales como Sugey Ábrego, Aleida Núñez, Yanet García y muchas más.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Mariazel descarta la posibilidad de sumarse a esta plataforma de contenido exclusivo pues anteriormente había comentado que OnlyFans es muy atrevido para ella, por lo que les pidió a sus seguidores que se conformaran con las fotografías que regularmente publica en su perfil de Instagram o en Twitter.

“Les fallo chavos, ¿pa qué?, estaría muy fresa, OnlyFans es más atrevido, más acá”, señaló Mariazel, quien hace apenas unas semanas dejó de formar parte de “Me Caigo de Risa” pues aseguró que sumaría a nuevos proyectos de los que todavía no puede hablar mucho, no obstante, se rumora que podría formar parte de la nueva temporada de “Reto 4 Elementos”, aunque todavía no hay nada confirmado.

Mariazel se convirtió en uno de los referentes de MCDR. Foto: IG: mecaigoderisaof

La postura de Mariazel sobre OnlyFans decepcionó a muchos de sus fans, sin embargo, otros cuantos la apoyaron en su decisión pues consideran que tiene mucho más que ofrecer además de fotografías enseñando de más, lo cierto es que la mencionada plataforma no está condicionada para subir contenido erótico.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel cautiva en “Me Caigo de Risa” con ajustado traje sexy de gatita | FOTOS

Mariana Echeverría: Estos son todos los TATUAJES de la bella conductora | FOTOS