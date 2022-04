BTS: Jungkook aparece en este programa mexicano y no te diste cuenta (VIDEO)

¡Jeon Jungkook hizo su debut en la TV mexicana! El integrante de BTS logró llegar hasta la pantalla de un popular programa de nuestro país y sorprendió a más de una fan. Con esto, demuestra que la banda K-Pop tiene una gran presencia en México. El idol se hizo viral por esta razón.

La fama de BTS les ha permitido tener varias referencias en la pantalla chica, en el cine y en los doramas coreanos. No hay nadie que no conozca su nombre y no haya escuchado de ellos. Por ello, es común ver apariciones de los chicos en comerciales, campañas del INE, o hasta programas mexicanos.

Ahora, fue turno de Jeon Jungkook de BTS, el menor de los integrantes protagonizó un episodio de un programa muy popular y algunas ARMY lograron grabar el video de su aparición en TV y seguramente no te habías dado cuenta.

BTS: Jungkook aparece en "AL EXTREMO" gracias a este video

BTS siempre encabeza las tendencias en redes sociales, además de protagonizar las principales noticias del espectáculo y el K-Pop. Su popularidad en México es tal que Jungkook apareció en este programa gracias a un video que publicó en las redes sociales y que fue utilizado para uno de los episodios.

El idol fue parte de "AL EXTREMO", conocido por presentar casos paranormales o videos impactantes alrededor del mundo. No se sabe si fue una broma del ARMY o alguna fan notó algo extraño. El video de Jungkook fue enviado al programa ya que aparentemente una figura humanoide apareció detrás del cantante mientras viajaba en su camioneta.

Aunque no se refirieron a BTS o lo reconocieron como Jungkook, las ARMY lograron capturar el momento en el que apareció en la TV mexicana como parte de la sección de videos paranormales. El clip fue un saludo del cantante para sus fans durante una de sus actividades.

Sigue leyendo:

BTS: V quiere casarse en Las Vegas y ya escogió pareja, pero fue rechazado

BTS: Ellas serían las futuras esposas de los integrantes

BTS: Ellas son las “primas” de Jin y Jimin que nadie conoce, también son idols K-Pop