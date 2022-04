Este famoso galán de telenovelas confiesa que creció en una cárcel y lustraba zapatos para sobrevivir

Recientemente ha causado furor dentro del gremio del espectáculo el hecho de que un famoso galán de telenovelas ha hecho fuertes confesiones respecto a su vida privada, específicamente referente a un complicado momento que atravesó en su vida, en el cual tuvo muchas carencias.

Se trata del polémico actor Eduardo Yáñez, quien hizo fuertes revelaciones durante una reciente entrevista para los micrófonos de Gustavo Adolfo Infante a través del programa ''El minuto que cambió mi destino''.

Recordemos que recientemente Yáñez ha llamado la atención luego de aparecer en la serie de Amazon Prime “Mi tío” donde aparece vestido como mujer, sin embargo, ahora éste furor ha quedado atrás luego de que el actor hizo fuertes revelaciones en las que confesó que en su infancia tuvo que vender gelatinas y lustrar zapatos para poder sobrevivir, además de que destapó que había crecido en los pasillos de las cárceles más importantes de México.

Fue así que el destacado actor de Televisa declaró que en los primeros años de su vida se formó al lado de reos, quienes constantemente le daban consejos de vida e incluso eran amables con él.

A mi edad, todo el mundo me quería cargar, jugaban conmigo. Me daban buenas lecciones de vida, me platicaban de sus vidas y lo que debía o no hacer. Fui aprendiendo mucho de la vida y a defenderme de ella" reveló el actor