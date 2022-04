"Dormía en Lecumberri": Eduardo Yáñez pasó parte de su niñez en la cárcel con su madre

Eduardo Yáñez es un actor que nació en Toluca, quien gracias a su talento y sagacidad mental logró escalar en su carrera profesional, pasando de estudiar en la Escuela Militar y el Politécnico, a ser uno de los galanes de telenovelas más reconocidos de México.

Su camino para llegar al mundo de la actuación no fue sencillo, pues antes de llegar a hacer sus primeros papeles, tuvo que vender gelatinas, ser mesero y trabajar en una tortillería, trabajos honorables que lo hicieron forjar el carácter y constancia que le demandaría su futura profesión.

Aunque quizás, el más obscuro recuerdo de su juventud se remonte a sus primeros años de vida, ya que fue entonces cuando tuvo que vivir gran parte de su infancia en uno de los lugares más temidos de México: El Palacio Negro.

La madre de Eduardo Yáñez era celadora de Lecumberri, por lo cual, durante su niñez pasó mucho tiempo entre los muros que contenían a cientos de criminales en potencia.

Sin embargo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eduardo Yáñez confesó que a pesar de haber tenido que jugar en la polémica cárcel, esto no lo conflictuaba, ya que él solo estaba en los momentos en los que los presos comían o cenaban.

"A mi mamá le tocaban turnos impresionantes de 48 horas de trabajo por 8 de descanso, entonces dormía yo con ella en Lecumberri (...) A mí me tocó el mundo bonito que es la hora de la comida, el desayuno, la cena de los presos y de las presas, donde pues yo a mi edad, pues todo el mundo me quería cargar, todo mundo jugaba conmigo, todo mundo me daba buenas lecciones de vida", señaló Eduardo Yáñez.