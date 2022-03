Eduardo Yáñez expresa estar "harto" de que lo cuestionen sobre la cachetada que dio a reportero hace más de 3 años

Uno de los actores mexicanos que ha reaccionado a la bofetada que dio Will Smith a Chris Rock, es Eduardo Yáñez, quien ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por la cachetada que dio a un periodista en una alfombra roja.

Destacó que tras ese incidente tuvo que reconocer su error públicamente.

Él sabrá por qué se descontroló, yo sé por qué me descontrolé yo, y en su momento me tocó pedir también disculpas, no pedir, sino ofrecer una disculpa”.

Yáñez comentó que en muchas ocasiones los artistas son blanco de burlas y no es nada agradable hacerlo.

“Más bien lo dijo Will Smith, a veces están acostumbrados a que se diga de todo de nosotros, y nosotros tengamos que sonreír y seguir de largo, y hay veces que no logras detenerte”.

Respecto a los memes difundidos en las redes sociales, en los que se hace mención de su acción, el actor dio su postura.

“La verdad es que no le he querido dar importancia a esto porque es algo de lo que yo vengo huyendo desde hace más de 3 años y medio, o sea, voy a una entrevista y quien me vuelve a preguntar sobre lo mismo ya me da en la torre porque ya es un episodio que pasó en mi vida y ya quedó atrás”.