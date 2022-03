Eduardo Yáñez: 3 veces en las que el actor se ha puesto violento con la prensa

El actor de cine y televisión mexicano, Eduardo Yáñez, es uno de los referentes de la televisión mexicana en cuanto a telenovelas se refiere, además del cine internacional, sin duda, un actor que vale la pena ver en sus trabajos en la pantalla, sin embargo, también carga con un temperamento fuerte que le ha hecho complicarse en algunos momentos de su carrera, sobre todo con la prensa.

No es ningún secreto que Yáñez no se anda con medias tintas y suele responder con fuerza cuando se siente acosado o molestado directamente ya sea por la prensa o por otros actores del medio.

El capítulo más conocido a nivel mundial, tuvo lugar en una alfombra roja de un evento de la productora Pantaya, en Los Estados Unidos, en la que agredió con una cachetada a un reportero de la cadena Univisión, luego de que éste le hiciera preguntas sobre su hijo.

El reportero Paco Fuentes fue el reportero agredido, el caso no quedó ahí, ya que Yáñez fue denunciado, por esa razón tuvo que llegar a un acuerdo económico y además disculparse públicamente.

Dos años después de esa agresión, Eduardo volvió a tener un problema con otro reportero, esta vez del programa “Hoy”; en aquel momento el actor fue cuestionado por la prensa a su arribo a la ciudad de México.

El reportero de espectáculos quería preguntarle sobre su faceta como empresario y una línea de overoles que Eduardo lleva, sin embargo, la respuesta no fue la esperada.

El actor señaló que no quería hablar porque tergiversaban sus declaraciones y entonces no le agradaba la idea de ser cuestionado por los medios.

El altercado también quedó grabado en video y de inmediato las críticas cayeron nuevamente sobre él.

"No, ya me cagaron los hue..., brother, no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y… para ehh"

Otro caso bochornoso sucedió durante un breve intercambio con un reportero de “Venga la alegría”, quien le preguntó a Yáñez si él había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor (actor) de la telenovela “Si nos dejan”, remake de “Mirada de mujer” que hizo Tv Azteca.

“La neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, dijo visiblemente molesto el actor de la película “The Punisher”.

El altercado subió de nivel cuando la representante del actor habló al medio del reportero agredido para pedir que suavizaran el incidente (cabe señalar que Eduardo no se disculpó sobre el hecho), sin embargo, eso no fue posible y la nota salió al aire, mostrando una vez más lo irascible que puede llegar a ser el protagonista de “Destilando amor”.

