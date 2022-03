“No somos amigas”: Ivonne Montero 'le echa sal a la herida' de Aleida Núñez | VIDEO

Ivonne Montero y Aleida Núñez continuaron con la polémica, luego de sus constantes dimes y diretes causados por una polémica derivada de un evento en el que Aleida fue coronada como la reina del Mariachi, corona que le fue ofrecida antes a Montero, sin embargo, no sucedió y fue entregada por tercera ocasión a Núñez.

En días recientes se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que los ánimos se caldearon y ambas se increparon delante de las cámaras, y mientras Ivonne expresaba que no sucedía nada, Aleida le hizo hincapié de las declaraciones que quedaron grabadas en video, en las que Montero se expresa con cierto desdén de su compañera en la obra “Amor de tres”, junto con el exluchador Latin Lover.

“En su momento me lastimó, porque no esperaba que ella hiciera comentarios desafortunados hacía mi persona, porque yo no tuve nada que ver con el evento”, dijo Aleida con relación al evento en el que fue coronada como reina del Mariachi.