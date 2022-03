Drama de reinas: Aleida Nuñez está dolida con Ivonne Montero; así despotricó contra ella | VIDEO

La escultural actriz y bailarina Aleida Núñez se lanzó con todo en contra de Ivonne Montero, luego de que la primera fue coronada como la Reina de los Mariachis, sin embargo, a partir de eso, Montero hizo declaraciones que no le gustaron a Núñez, por lo que lamentó las declaraciones de su colega.

Aleida se mostró dolida por las declaraciones de Ivonne en el sentido de que ella no se siente culpable por la decisión que tomaron otras personas respecto a su nombramiento, sin embargo, al parecer a Ivonne no le quedó muy clara esa situación y lanzó declaraciones que no son del agrado de Aleida.

“Esas cosas no dependen de mí, y ella debería pensarlo más fríamente no tan con el impulso y decir que realmente la culpa no es mía”, dijo la actriz.

Aleida también señaló que será muy complicado que la relación que existía entre ambas retome el cauce, ya que nunca ha criticado la forma en la que Montero ha hecho sus cosas.

Una corona polémica

Recordemos que la polémica surgió por el nombramiento que recibió Aleida por parte del líder nacional de los mariachis, Jesús López.

Luego de conocer esa decisión, Ivonne Montero, se molestó y declinó acudir al evento de coronación al que estaba invitada, precisamente para ser coronada como la reina, sin embargo, se enteró que no sería así y que Aleida fue la distinguida de la noche.

Por su parte, Aleida se mostró muy contenta de recibir la distinción del gremio de mariachis y aclaró que recibió la invitación del dirigente Jesús López, sin embargo, cuando quiso salir adelante de la polémica, lanzó un comentario que fue tomado de otra manera, al decir que era su momento y que [Ivonne] tenía que esperar su momento para ser la reina, dicho comentario resultó contraproducente, ya que Ivonne indicó que no debería decir eso por no estar enterada.

La polémica causó también un debate gracioso entre los conductores del programa "De primera mano" de Gustavo Adolfo Infante, quienes se "descocieron" en comentarios sobre la pelea entre las dos mujeres, además de señalar que ambas son buenas personas con su público y ante los medios, razón por la que no entendían la disputa entre las dos esculturales bellezas.

SEGUIR LEYENDO:

Guerra de vedettes: ¿Ivonne Montero hizo berrinche porque nombraron a Aleida Núñez Reina del Mariachi?

Ivonne Montero inquieta en Instagram con sensual body ajustado | FOTO

Aleida Núñez mantiene la puerta abierta para Bubba Saulsbury | VIDEO