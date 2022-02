Aleida Núñez mantiene la puerta abierta para Bubba Saulsbury | VIDEO

Aleida Núñez no está segura de terminar todos sus vínculos con el millonario Bubba Saulsbury y cambió de parecer con los reporteros que la seguían, al mencionar que la relación no está rota, pero que por ahora se encuentran platicando.

Lo anterior causa sorpresa ya que apenas hace unas horas, la actriz y afamada empresaria, dio por terminada su relación con el millonario, misma que salió a la luz cuando ambos fueron captados de viaje por los Emiratos Árabes Unidos y a partir de entonces no se ha dejado de hablar de la pareja en medios de comunicación y redes sociales.

Aleida compartió a los micrófonos de los medios de comunicación que en el momento de dar el anuncio, no se encontraba en el mejor ánimo, ya que recordemos, estaba muy afectada por la pérdida de su mascota, la que estuvo con ella por cerca de 15 años, y en ese momento no tenía cabeza para pensar sobre lo que pasó con Bubba.

Ya más tranquila y con la cabeza fría, la reina de los mariachis 2022, dijo que la relación con Bubba Saulsbury no está rota, pero por ahora se mantienen platicando como buenos amigos, ya que como ella misma lo dijo, por ahora es un poco complicado mantener una relación por la distancia que los separa.

Mantiene contacto con él

En su momento, Aleida se expresó muy bien de Bubba, quien hasta el día de hoy se ha mantenido al margen de los reflectores y del contacto con los medios.

"Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación"

Él es un prominente empresario en la industria del petróleo en Texas, Estados Unidos, mientras que Aleida mantiene sus proyectos en México, lo que les dificulta mantener una relación afectiva como ello desearían.

