Aleida Núñez pone fin a su noviazgo con el millonario Bubba Saulsbury; esta es la razón

Aleida Núñez es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, aunque esto no evitó que se convirtiera en blanco de la polémica luego de que se dieran a conocer las románticas vacaciones que tuvo con el empresario millonario Bubba Saulsbury para celebrar el nuevo año.

Aunque la actriz de 41 años no compartió detalles del supuesto romance entre ella y el empresario originario de Texas, respondió a las críticas por la diferencia de edad y a quienes aseguraban que se trataba de un sugar daddy señalando que no había interés económico en su relación.

"Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener (...) Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales", dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Aleida Núñez pone fin a su relación con el empresario Bubba Saulsbury. Foto: Facebook bubba.saulsbury

"Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación", añadió.

Aleida Núñez termina su romance

Aleida Núñez relató que conoció a Bubba Saulsbury por una amiga que tenían en común, luego de ello el empresario viajó a México en más de una ocasión por negocios y para compartir tiempo con la hermosa actriz de “Corazón Guerrero”.

Luego de unos meses juntos ella le expresó su deseo de viajar y fue así como compartieron unas lujosas vacaciones en Dubái, detalles que no dudó en mostrar Saulsbury en sus redes sociales donde dejó ver el cariño que compartían.

Pese a ello, en un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, la actriz reveló que decidió poner fin a su relación debido a la distancia pues ella tiene proyectos en México y Bubba se encuentra trabajando en Estados Unidos, donde está la empresa de su familia.

