"Terminé tomando loción para afeitar": Eduardo Yáñez habla sobre su alcoholismo | VIDEO

Eduardo Yáñez es un actor que se caracteriza por la dedicación y empeño que le pone a su trabajo, sin embargo, otro de los rasgos que ha caracterizado la vida del histrión es su polémica personalidad, misma que lo ha hecho ser objeto de críticas de la prensa, razón por la cual, siempre ha preferido mantener su vida personal lo más privada que sea posible.

Sin embargo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eduardo Yáñez habló abiertamente de una obscura etapa por la que pasó durante el asenso de su carrera actoral: el alcoholismo.

A pesar de ser un profesional, al igual que todos los seres humanos, Eduardo Yáñez afirma que ha pasado por momentos difíciles, los cuales lo han hecho caer en las garras del alcohol en varias ocasiones.

Aseguró que incluso cuando no tenía mucho dinero, podía empezar ingiriendo una cerveza, para después seguir la fiesta por hasta tres días seguidos, durante los cuáles, acompañado de sus cómplices de parrandas, iba en búsqueda de "anforitas" en las tiendas que lograban encontrar abiertas a las tres de la madrugada.

"Mira yo tuve una etapa muy fuerte de alcoholismo que terminé tomando loción para afeitar con agua, por el hecho de seguir tomando, y eso ya me provocó demasiados problemas de salud, ahora sí que parece jalada, pero sí... yo sí me vi en el espejo y me vi ya las venas así (marcadas) y sí dije 'esto no es lo que quiero de mi'", narró Eduardo Yáñez.