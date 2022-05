Natalia Téllez: así lucía la conductora en su niñez

Estamos a pocas horas de que finalice el Día del Niño, pero como es fin de semana podemos extenderlo unas horas más. En esta ocasión te presentamos una faceta, a la que muchos quisiéramos volver, la niñez. Pero veremos una probadita de esa etapa de Natalia Telléz.

En la foto, podemos apreciar esa cara tierna de la conductora de Netas Divinas, con su color de cabello castaño claro y esas pecas tan características de ella, que le dan un toque especial a su belleza.

Se trata de una foto tomada hace poco más de 30 años, como lo explica Natalia en perfil de Instagram. “Mirando juzgonamente desde los 90’s”. Publicación que supera los 101 mil me gusta.

Recuerdos de su niñez

En noviembre la ahora mamá, también nos dejó ver otra faceta de su niñez. En esa ocasión nos compartió una foto en lo que aparece acompañada de dos amigas en lo que parece ser un festival escolar. En la imagen, la actriz y conductora aparece disfrazada de león y aunque no señaló la edad que tenía en ese momento, se calcula que no pasaba de los seis años.

“Eugenia Guerra, Antinea Jimena y yo porque no hay nada que me haga sonreír más que tener a las comadres cerca, no importa la edad”, fue el mensaje que escribió Natalia Téllez para acompañar la fotografía que logró enternecer a sus más de cuatro millones de seguidores den Instagram.

Actualmente Natalia Telléz mantiene una relación muy feliz con Antonio Zabala. Producto de ese amor tienen a una nena llamada Emilia.

