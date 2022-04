Ex participante de la Academia llevará a instancias legales a Toño Berumen por intento de violación

El cantante Jesús Falcón surgido de realities shows como Operación Triunfo y La Academia reveló que es asesorado por abogadas feministas en cuanto al caso de intento de abuso sexual por parte del manager de Magneto, Antonio Berumen, a quien acusa de haber querido violarlo cuando el joven cantante tenía 20 años de edad.

El ex académico indicó que por “sanidad” y para que la gente conociera su desagradable experiencia, decidió comenzar con los preparativos para llevar el caso a instancias legales con la ayuda de sus abogadas quienes estudian el caso, dijo en entrevista televisiva en Venga la Alegría Fin de Semana.

“Estoy en el proceso de proceder legalmente, lo hice por una cosa de sanidad, por compartir a la gente que me ve, quería desahogarme, se volvió en todo esto. Me da gusto que mucha gente después que lo platiqué salió, no es justo, no es fácil para mi contar ese tipo de cosas personales”, aseguró.