Frida Sofía rompe el silencio y se va contra su madre por desheredarla: "espero no haya hecho nada malo"

A principios de esta semana un nuevo escándalo en la Dinastía Pinal acaparó los reflectores de la prensa y atrajo de nuevo la atención de millones hacia dos de sus integrantes, Alejandra Guzmán y Frida Sofía, quienes desde hace meses mantienen un prolongado distanciamiento que las ha llevado a prácticamente no dirigirse la palabra.

El origen, y empeoramiento de esta situación, si bien se remonta a dos años atrás, está directamente relacionado con las declaraciones que Frida Sofía dio acerca de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, a quien acusó de abuso sexual, algo que su madre ha negado en todo momento. Como respuesta "La Guzmán" brindó su total respaldo a su famoso papá y le dio la espalda a su hija.

En este contexto, esta semana se dieron a conocer unos presuntos audios en donde supuestamente Alejandra Guzmán, de 54 años, revelaba que iba a desheredar a Frida Sofía y que deseaba heredarle sus bienes a su sobrino, hijo de Luis Enrique Guzmán. Así lo informó este martes la revista "TV Notas" luego de señalar que estos audios fueron entregados en sus instalaciones.

Frida Sofía rompe el silencio y habla sobre el polémico tema

En esta serie de audios Alejandra Guzmán habla presuntamente acerca de tres departamentos que adquirió junto a su hija en Miami, Florida, en 2018. Las propiedades fueron adquiridas mediante la empresa A&F Empire y tanto Frida Sofía como "La Guzmán" eran accionistas cada una del 50 por ciento; uno de los departamentos es de la rockera, el otro de su hija y el tercero se encuentra a nombre de las dos.

De acuerdo con la información difundida en "TV Notas" un amigo cercano a la familia Pinal habría revelado que desde hace ya un buen tiempo atrás "La Guzmán" planeaba desheredar a su única hija, por lo que una de las primeras acciones que tomó en esa dirección fue vender a escondidas el departamento que había adquirido con Frida Sofía.

Solo unos días después de darse a conocer esta información, y de causar de nueva cuenta gran revuelo en el medio artístico, Frida Sofía decidió romper el silencio y habló por vez primera sobre el tema: “Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo, declaró la influencer durante una entrevista en el programa "El Gordo y la Flaca".

Además añadió que su madre no puede vender por sí sola ese departamento: "A mí me consta que tenía su compañía pero… no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners (socias) somos 50/50”, explicó, al tiempo que añadió que espera que "La Guzmán" no haya hecho "nada malo":

“No vivo con un pin%$ departamento, ni nada, al contrario ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal bro”. Sin embargo indicó que de ser certera esta información, no descartaría tomar acciones legales en contra de su mamá.

