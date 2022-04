"Ese puerco me toco a mí y nunca se me va a olvidar": Frida Sofía se lanza contra Enrique Guzmán

Recientemente Frida Sofía fue captada saliendo de un restaurante cerca de su casa en Estados Unidos y habló con un medio de comunicación sobre todo lo que ha vivido en los últimos meses.

Frida Sofía reveló que tras la muerte de su media hermana, su famosa madre Alejandra Guzmán no tuvo el tacto de acercarse a ella o contactarla para darle el pésame, por otra parte, también habló de las fuertes declaraciones que hizo en contra de su abuelo el rockero Enrique Guzmán.

Fue en entrevista con “El Gordo y la Flaca” que Frida Sofía reveló que le costó mucho trabajo hablar de lo que vivió con su abuelo cuando tenía 5 años de edad pero aseguró que pese a que no ha ratificado en contra de Enrique Guzmán y su madre, cree que aunque tarde en llegar habrá justicia Divina.

“De verdad que no es algo bonito, decir que me tocaron cuando tenía 5 años sí suena fuerte pero lo vuelvo a decir: ‘ese puerco me tocó a mi cuando yo tenía 5 años y nunca se me va a olvidar’”, dijo Frida Sofía