Desde la alberca, Daniela Luján se luce en coqueto traje de baño y hace olvidar a Belinda

La actriz Daniela Luján, que sigue siendo relacionada con Belinda, se encuentra tomando unos días de descanso y en su cuenta oficial de Instagram ha dado a conocer a sus miles de seguidores algunos detalles a través de sus fotos, como la que compartió en su más reciente publicación, en la que se lució con un coqueto traje de baño.

Luján ha dejado encantados a sus fans en la popular red social con la serie de fotografías y videos que ha publicado, en los que también ha dejado ver que se encuentra en compañía de su novio, el actor Mario Alberto Monroy, con el que tiene varios años de relación.

Daniela Luján se luce desde la alberca

Fue la noche de este miércoles cuando la actriz que da vida a Gaby en la serie "Una Familia de Diez" publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen 1 millón de fans, una instantánea en la que se luce con un traje de baño completo con la espalda descubierta.

Daniela disfruta de unos días de descanso. Foto: IG @lalujans

"A puro "jijiji y jajaja " en estas vacaciones. Los quiero. Bye", fue la frase con la que Daniela acompañó la fotografía en la que se le puede ver disfrutando de un día soleado y de la piscina del hotel en el que se hospeda, presumiendo cuerpazo en un bañador azul con estampado de colores.

La actriz, que recientemente negó que haya sido "explotada" por sus padres cuando era niña para recibir una remuneración económica, celebró su cumpleaños 34 el pasado 5 de abril, sin embargo, según dejó ver su pareja, todavía se encuentra festejando.

"Recuerdo a la perfección que la octava cosa que me dijiste era que todo abril era tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz no cumpleaños, feliz aniversario, feliz no aniversario", escribió Mario Alberto en su última publicación, misma en la que se le ve recostado en un camastro junto a la actriz.

Luján fue protagonista de la telenovela "Luz Clarita", en el año 1997, y siendo una niña ya había obtenido una gran fama. También es recordada por el melodrama infantil "El diario de Daniela", donde compartió créditos con Martín Ricca, y por su participación en "Cómplices al rescate", en la que debió tomar su papel luego de que Belinda dejará el proyecto.

Actualmente, la actriz se encuentra grabando "¿Tú crees?" el spin off de la serie de comedia "Una Familia de diez", en la que compartirá escena con el actor Ricardo Margaleff, quien hace el papel de Plutarco, su pareja en la serie que es producción de Jorge Ortiz de Pinedo.

SIGUE LEYENDO:

Daniela Luján sí le ganó a Belinda y así fue la vez que la actriz llenó el Estadio Azteca ¡hace 22 años!

Daniela Luján supera sensualidad de Belinda con FOTOS desde la cama