Daniela Luján niega explotación de sus padres durante su infancia: "No querían que fuera actriz"

Una de las famosas más queridas de la televisión mexicana es Daniela Luján, a quien el público conoció desde que tan sólo era una niña al participar proyectos como “Plaza Sésamo”, "Cómplices al rescate" y que más tarde todo el mundo amaría al interpretar el personaje de Gaby del Valle en la exitosa serie "Una Familia de Diez"; sin embargo, su carrera pudo verse afectada porque sus padres que querían que fuera actriz.

Además, aunque fue uno de los grandes pilares económicos para su familia, al grado que al sólo ser una niña de 11 años le regaló una casa a su mamá, descartó que en algún momento haya sido víctima de explotación tanto de sus padres como de la industria, sobre todo en un momento en el que algunos famosos han hecho fuertes acusaciones por tener que dedicar sus vidas desde muy temprana edad a la actuación

Sin embargo, Daniela Luján vivió una experiencia totalmente diferente en la que incluso destacó que eran sus padres quienes no querían que fuera actriz, pero no para frenar el talento de la joven de hoy 34 años, sino porque nadie pertenecía a este medio ni sabían cómo se debía manejar la situación y a pesar de ello lograron lanzar a la fama a la actriz.

Uno de los personajes más queridos del público es el que Daniela Luján realizó en "Una Familia de 10". (Foto: Archivo)

"Mi experiencia fue muy distinta, empezando porque mis papás no querían que yo fuera actriz, tenían cierto recelo del medio y tenían muchas precauciones, obviamente desde un miedo porque nadie de mi familia se dedica a la actuación, eran muy precavidos en ese aspecto, me cuidaron mucho porque nunca les gustó el famoseo y, a pesar de que no sabían nada del medio, creo que no negociaron nada mal", dijo a El Universal.

Y por supuesto, la fama dejó algo más que el estrellato, pues desde muy temprana edad logró forjar su propia fortuna, misma que no sólo fue para su crianza, sino que sus papás administraron para guardar cada centavo que Daniela Luján logró hacer desde muy temprana edad. "Siempre me guardaron mi dinero, nunca me explotaron", afirmó la actriz.

A pesar de ello y consciente de sus ingresos, a los 11 años tomó una de las decisiones más significativas para hacerle un lujoso regalo a su mamá; sobre este momento de su vida, recordó: "Hice mancuerna con mi papá y le dije ¿me alcanza para una casa?, así que me fui de gira, hice complicidad con él y cuando regresamos ya teníamos la casa, fue una sorpresa para mi mamá”.

Finalmente, la famosa hizo una reflexión sobre ser " leal a tus sueños", pues es un enorme compromiso y responsabilidad, sobre todo cuando se trata del mudo creativo, por lo que siempre se debe tener claro "cuál es el fondo de tu realización, de lo que puedes compartir".

