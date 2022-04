Marco Antonio Solís “El Buki”: ¿Cuánto cuesta su cabello? ESTOS son los millones que recibiría si algo le pasa

Marco Antonio Solís es uno de los cantantes de regional mexicano con más características que lo distinguen de los demás, pues no solo su voz y estilo para componer es diferente, también tiene rasgos físicos que lo hacen ser especial y único.

Es por eso que el intérprete de “Si no te hubieras ido” decidió hacer algo que protege a su cabellera, barba y bigote, así que si le llegará a pasar algo a esta parte de su cuerpo el famoso recibiría la cantidad de 200 millones de pesos.

El integrante de Los Bukis decidió hacer esto así como lo han llevado a cabo otras celebridades, quienes apuesta por diversas partes de su cuerpo, ya sea las piernas en caso de futbolistas o sonrisa como algunas actrices.

Reconocen la carrera de Marco Antonio Solís

La carrera del cantante será reconocida en la próxima edición de los Latin Grammy 2022, a quien honrarán con el nombramiento de “Persona del año”, es uno de los reconocimientos más importantes que entrega la academia de los Latin Grammys y está vez decidieron enaltecer los más de 45 años de carrera del cantautor originario de Michoacán, México.

En todo la historia musical de Marco Antonio Solís ha estado seis veces nominado al Grammy y es ganador de cinco Latin Grammys, tiene 15 discos con Los Bukis, 12 como solista y cinco en vivo, pero además el cantante, compositor, productor, autor y arreglista ha compuesto más de 400 canciones que son interpretadas por 120 diferentes artistas.

En sus redes sociales Marco Antonio Solís mencionó que está muy emocionado por la distinción tan especial que le dan a su carrera y vida personar. “Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama MÚSICA”, escribió.

El famoso aprovechó su espacio para agradecer el apoyo de la gente por todos estos años. “Gracias a todos los que han sido testigos de mi trayectoria, desde mis inicios, hasta el día de hoy y que de alguna forma son también parte de este logro tan importante. Gracias a la Academia de los @latingrammys por darse a la tarea de darle seguimiento a mi trayectoria, y evaluarme en la categoría de los grandes que han dejado huella en el mundo de la música”.

Pero sobre todo dedicó unas palabras especiales para su familia que son su gran motivación “Gracias a mi familia por la motivación que despiertan en mí para seguir siempre superándome; gracias a mi público fiel por hacer posible con su apoyo, esta realidad que me llena de orgullo, de amor y de alegría en el corazón. Gracias a Dios Padre presente siempre en mi Ser”, puntualizó.

