Cristy Solís, esposa de Marco Antonio Solís, eleva la temperatura con sus increíbles curvas

La esposa de Marco Antonio Solís volvió a confirmar toda su belleza en las comunidades virtuales. La ex modelo de 51 años compartió este pasado lunes tres fotografías que se desataron todos los suspiros entre sus millones de fanáticos. La latina lució un conjunto total white compuesto por una blusa manga larga escotada y anudada, un pantalón y un sombrero con apliques de perlas. Además, complementó su look con su cabello suelto, grades aretes dorados y un delicado make up.

“Hola” fue el simple y corto texto que escogió Cristy Solís como pie de foto para su mencionado post en la red de la camarita. La pic fue capturada en la ciudad de Texas, Estados Unidos.

Cristy Solís posando. Fuente: Instagram Cristy Solís

Esta mencionada publicación de Solís cosechó en Instagram miles de likes y comentarios en tan solo unas horas. “Guapisima!!! me encanta este look my dear Shula”, “Sin palabras su belleza lo dice todo” y “Te amo.. eres tan perfecta y hermosa. Bella princesita” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la hermosa mujer en su posteo de Instagram.

Por su parte su famoso marido, Marco Antonio Solís compartió en las últimas horas en su cuenta oficial de Twitter toda su alegría tras sus nuevos recitales en Estados Unidos

“Otro fin de semana lleno de emociones, con un público tan entregado a la música y lleno de amor. Dos sold outs increíbles en #Houston y #Edinburg, que sin todo su cariño y apoyo no sería posible. MUCHAS GRACIAS!” fue el texto que eligió para su tuit Marco Antonio. El mencionado mensaje del Buki se llenó de likes y mensajes de apoyo.