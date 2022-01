Marco Antonio Solís “El Buki” dice que el Covid es como el verdadero amor: así fue la analogía del músico sobre el virus

Ante la ola de nuevos contagios por Covid 19, diversos artistas se han pronunciado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales a favor de la vacunación y han invitado a sus seguidores a recibir las dosis necesarias.

Otros más también mencionan que es importante seguir con los protocolos de salud que emiten las autoridades para evitar la propagación del virus, y hay quienes como Marco Antonio Solís “El Buki” comparten su reflexión sobre la enfermedad.

El intérprete de “Si no te hubieras ido”, recibió cientos de reacciones a una publicación que escribió desde su Twitter, en donde comparó al Covid 19 con el amor.

“El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron...”, dijo el músico originario de Ario de Rosales Michoacán.

Cabe destacar que no es la primera vez que el cantautor hace declaraciones o comparaciones que resultan divertidas para sus fans que están relacionadas con este tema de salud, anteriormente publicó frases como “¡Ya casi huele a Navidad! Pero si usted no huele... NO SALGA!” y “¡Vacúnense sin miedo! Más daño les debe de haber hecho su ex y aquí andan todos muy vivos Las vacunas salvan vidas!!!”.

El cantautor mexicano tiene una de las carreras más consolidadas de mundo de espectáculo, en 1975 fundó junto a sus primos la agrupación Los Bukis con el que el publicó empezó a reconocer el timbre de su voz, algunas de las exitosa canciones que grabaron fueron: “Tu cárcel" y "Mi mayor necesidad”, después emprendió su carrera como solista y actualmente disfruta de un reencuentro con sus compañeros y de una gira solo.

