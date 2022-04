¡Es hoy, es hoy! Grupo Firme estrena "De trago en trago", composición de Espinoza Paz

En punto de las 12:00 horas de este martes 26 de abril se estrenó el video oficial de la nueva canción de Grupo Firme, se trata de “Trago en trago”, un tema de la autoría de Isidro Chávez, mejor conocido solamente como Espinoza Paz.

A tan solo media hora del estreno de esta nueva canción, el video oficial ya contaba con casi las 30 mil reproducciones y más de 8 mil likes por parte de los seguidores de la agrupación tijuanense.

Si aún no has visto este video Eduin Caz y sus demás compañeras parecieran que están curando un mal de amores no te preocupes por que aquí abajo te lo compartimos.

Grupo Firme regresa a México

Sin duda alguna, Grupo Firme se encuentra en el mejor momento de su vida profesional pues es la agrupación más exitosa del género regional mexicano, no por nada les entregaron las llaves de Coachella recientemente.

Y es que con su participación en dicho festival musical, pusieron el nombre de México en alto pues miles de personas entonaron cada uno de los éxitos de Grupo Firme.

Tras su participación en Coachella 2022, Grupo Firme regresa a tierra azteca para seguir con sus presentaciones del tour “Enfiestados y amanecidos”, pues el próximo 27 de abril estarán en Aguascalientes.

Y luego de esta presentación regresan a Ciudad de México para cumplirle a los capitalinos en su cuarta y quinta presentación en el Foro Sol, shows que han logrado vender en su totalidad.

