Dramas coreanos: Lee Min Ho se “convierte” en papá por primera vez en Pachinko

Siendo un galán de doramas, Lee Min Ho alcanzó la fama con el dorama "Boys Over Flowers" en 2009, desde entonces se consagró como una estrella Hallyu y uno de los actores más importantes de Corea. Este año, sorprendió a sus fans al convertirse en papá para la serie "Pachinko".

El idol surcoreano tiene una amplia trayectoria en la televisión y algunas películas. En 2022, se dio su gran salto a Hollywood, pues protagoniza la primera serie coreana de Apple TV que se ha convertido en tendencia en las redes sociales, sobre todo por el cambio radical que dio su carrera.

Lee Min Ho decidió superarse a sí mismo y encarna a un villano, algo nunca antes visto en sus personajes, pues acostumbra a ser el galán en las historias de romance. Además, por primera vez también adoptó el papel de ser papá.

Lee Min Ho emociona a sus fans con su personaje de Pachinko

Tras 15 añosde carrera, Lee Min Ho sigue sorprendiendo a sus fans. Pachinko es una serie de Apple TV que está actualmente en transmisión y los avances del siguiente episodio emocionó a todas sus seguidoras, pues el actor se "convirtió" en papá por primera vez.

Los primeros spoilers no se hicieron esperar en las redes sociales y es que Lee Min Ho nunca antes había tenido un personaje que fuera un villano y tuviera un hijo, pues sus historias por lo general eran dramas juveniles. Sin embargo, la trama no es para nada romántica, ya que la mujer que se enamora de "Hansu" no es correspondida y no se entera que tuvieron un hijo juntos.



"Pachinko" sigue la vida de una joven que se enamora de un hombre casado, cuando es abandona, se muda a Japón donde se reencontrará con su peor amor. Actualmente, lleva 7 episodios emitidos en Apple TV.

