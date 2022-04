Grupo Intocable: Esta es la canción dedicada a todas las MUJERES DESAPARECIDAS | VIDEO

Tras los lamentables hechos de violencia contra las mujeres que se han suscitado desde varios años, Grupo Intocable decidió crear una canción como himno de recuerdo de todas aquellas que no han corrido con la suerte de regresar a casa sanas y salvas.

El tema “Día 730” forma parte del disco “Highway” que fue lanzado en 2016, y auque han pasado 7 años desde su estreno, relata la triste historia de un problema social que sigue más presente que nunca.

El fin de semana Grupo Intocable decidió incluir en su repertorio “Día 730” y tocarla en el evento que tuvieron en Monterrey, Nuevo León, estado de la república en el que desapareció y recientemente fue encontrada muerta la joven Debanhi Escobar.

El caso de Debanhi Escobar conmocionó a todo el país y a otros lugares del mundo, por tal motivo Grupo Intocable elevó sus fuerzas y puso a cantar a todos los presentes la canción.

Los músicos originarios de Zapata, Texas encontraron en “Día 730” una clara idea de difundir y visibilizar que están matando a las mujeres, ya que en el intro del video oficial se presentan diversos testimonios de madres que han perdido a sus hijas, además de la historia de uno de los casos.

5 de la tarde

Linda no regresa de la calle

Mami ya regreso

Tengo una sesión de modelaje

Por fin llamó

Ese señor te va a dar la oportunidad

Ojalá gusten tus fotos y veras

Pronto vamos a salir de esta pensión

Empacó sus cosas

En un maletín de Bob Esponja

17 años pero su inocencia

Aun sigue rosa

Necesidad

Caridad, superación o vanidad

Convencida de que iba a regresar

Que vivía en Ciudad Juárez olvidó.

Dicen que ese día fue directo al cielo

Que la llevaron en un Jetta rojo

Llevo vestido blanco, azul y negro

Que no había sol ni para media foto

El ultimo que la escuchó fue un sordo

El ultimo que la miró fue un ciego

Y aunque para su madre aún sigue viva

Lleva dos años desaparecida.

(Para los fiscales.

Es el día 730)

Ellos ni se acuerdan

Pero la mamá lleva la cuenta.

Conformidad, perdón, olvido, compasión, resignación

Como se llama cuando tienes que aceptar

Que te arrancaron de tu pecho

El corazón.

Dicen que ese día fue directo al cielo

La recogieron en un Jetta rojo

Llevo vestido blanco, azul y negro

La misma madre le pintó los ojos

El ultimo que la escuchó fue un sordo

El ultimo que la miró fue un ciego

Y aunque para su madre aún sigue viva

Lleva dos años desaparecida.

(Hay un silencio indiferente

Que vive entre la gente

Y desapariciones

Que rompen corazones)

(Y cotidianamente

Se pierden en sus sueños

Mujeres inocentes

De un mundo que no existe).

Y nadie lo notó

Y nadie nunca vio

Se vuelven invisibles

Se desaparecen