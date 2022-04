La película en HBO Max que está traumando a sus usuarios; es una de las MÁS perturbadoras de la historia | Tráiler

Hemos llegado nuevamente a un fin de semana y derivado de las fechas festivas de semana santa, las personas han hecho cada vez búsquedas más extensas dentro de los diversos catálogos de streaming, esto con el objetivo de encontrar el mejor contenido para disfrutar.

Ya sea en compañía de algún amigo, familiar, pareja o incluso en soledad, lo cierto es que para las y los mexicanos el consumir contenido a través de plataformas de series y películas se ha consolidado con mayor frecuencia como una de las actividades favoritas.

Y es precisamente bajo este panorama que vale la pena destacar que la oferta en el mercado del streaming es amplia, esto especialmente desde que las personas se vieron obligadas a permanecer prolongadas estancias de tiempo en sus hogares derivado de la pandemia.

Lo que encuentras en HBO Max

Es dentro de este contexto que sabemos que han surgido con mayor frecuencia diversas plataformas que prometen a sus usuarios contenido de calidad, entretenido, para toda la familia y además el más novedoso del mercado.

A pesar de que en México una de las plataformas más utilizadas en los últimos años es Netflix, lo cierto es que hay plataformas que han llegado para marcar tendencia, y una de ellas es HBO Max.

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Sin embargo, también HBO Max se aseguró de dejar en claro a sus usuarios que además de tener contenido clásico, su plataforma de streaming también puede albergar las producciones más novedosas y en tendencias, tal es el caso de la serie renovada Gossip Girl o bien su éxito internacional Euphoria.

Y es precisamente derivado del fanatismo que ya se ha creado en HBO Max en sus casi tres años dentro del mercado, que ahora los usuarios en redes sociales han solicitado cada vez más recomendaciones de esta plataforma.

Es por eso que a continuación te presentamos la recomendación de una película que se encuentra albergada en HBO Max y que promete a sus usuarios llenarlos de emociones, especialmente debido a que se trata de una producción de terror.

La película más perturbadora en HBO Max

Se trata de la cinta “Hereditary”, o por su título en español “El legado del diablo”, misma que ha generado pesadillas con una niña tétrica con una sudadera naranja.

De acuerdo a la página Broadband Choices, misma que cada año lanza su lista del “Science of Scare”, ésta es una de las películas más aterradoras de la historia.

En suma, ésta producción alojada actualmente en HBO Max es considerada una de las más perturbadoras debido a que representa un estudio sobre las enfermedades mentales fusionadas con cultos diabólicos.

Muy al estilo de The Witch o It Follows, el suspenso es sumamente psicológico en ésta película, misma que nos muestra las cosas extrañas que comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca.

Es derivado de ésta pérdida familiar que Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, comienza a mostrar sus represiones debido a que no tuvo una infancia feliz y ahora cree que la muerte de su madre puede hacer que pase página.

Sin embargo, su idea está muy alejada de la realidad, pues todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a atormentar ante su hermano.

