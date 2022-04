De Johnny Depp a Bianca Butti: Todas las parejas de Amber Heard

La disputa legal entre la actriz Amber Heard y su exesposo, el también actor Johnny Depp, ha dado de qué hablar en las últimas semanas debido a que este mes, ambos regresaron a los tribunales para testificar en el juicio por difamación.

La relación más famosa de la estrella de Aquaman es la que tuvo con el protagonista de películas como El Joven Manos de Tijera. Sin embargo, Amber Heard, quien este 22 de abril cumple 36 años, ha tenido múltiples noviazgos. A continuación te los compartimos.

FOTO

Las parejas de Amber Heard

Alejandro Monteverde (2004)

En aquellos años, la actriz sostuvo un efímero romance con el cineasta mexicano cuando éste vivía en Austin, Texas (Estados Unidos) y antes de que ella iniciara su carrera actoral. El director declaró al diario británico Daily Mail que su amorío fue tan breve que sólo salieron una semana. Siguieron siendo amigos y él la ayudó a encontrar un lugar donde vivir, pero tomaron diferentes caminos.

(Foto: WireImage)

Valentino Lanús (2005-2006)

Entre esos años, Heard tuvo una relación con el actor mexicano de aproximadamente 10 meses. Mientras ella se abría camino en Hollywood, Lanús ya era todo un galán reconocido en la televisión mexicana. Se dice que hubo una propuesta de matrimonio por parte de Valentino, pero Amber optó por seguir creciendo como actriz.

(Foto: Mezcalent)

Mark Wystrach (2006-2007)

Tiempo después, comenzó a salir con el vocalista de la banda de country Midland. Aunque su romance fue fugaz, en 2016, año en el que la actriz anunció que se separaba de Depp, fueron captados cenando. Pese a rumores, ella asegura que son buenos amigos.

(Foto: WireImage)

Tasya van Ree (2008-2011)

Se trata de su primer relación pública con una mujer tras declararse bisexual en 2010, cuando ya tenía dos años con la fotógrafa. Recientemente, Johnny Depp aseguró que ella fue una de las víctimas de violencia por parte de Amber Heard y de hecho, en 2009 la actriz fue arrestada por presuntamente golpear el brazo de su entonces novia.

Johnny Depp (2012-2016)

Aunque se conocieron en 2009 durante la filmación de la película Diario de un seductor (The Rum Diary), comenzaron su relación en 2012. En febrero de 2015 se casaron y apenas 15 meses después, mayo 2016, la actriz pidió el divorcio tras acusar al actor de haberla golpeado. En enero de 2017 se hizo válido el divorcio.

(Foto: Gtres)

Elon Musk (2016-2018)

Tras su divorcio con Johnny Depp, comenzó una relación con el empresario y director general de SpaceX y Tesla Motors. El protagonista de Piratas del Caribe afirma que mientras estaba casado con ella, Heard lo engañó haciendo un trío con Elon Musk y la actriz Cara Delevingne.

(Foto: Mega)

Bianca Butti (2020-2021)

Tras unos breves romances con el comerciante de arte Vito Schnabel en 2018 y un año después (2019) con el director argentino Andrés Muschietti, creador del remake de It (Eso, 2017-2019), la exesposa de Johnny comenzó un noviazgo a principios de 2020 con la también actriz y directora de fotografía Bianca Butti.

Actualmente, Amber Heard no tiene pareja. Hay rumores en torno a una supuesta relación con la periodista musical Eve Barlow, quien hace unos días fue expulsada del juicio contra Depp por no respetar el protocolo. Sin embargo, no hay nada confirmado.

Sigue leyendo:

Johnny Depp vs Amber Heard: Las claves para entender la disputa legal entre las estrellas de Hollywood

"Apareció el monstruo": así inició el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación