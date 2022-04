Comer nopal todos los días ayuda a prevenir arrugas en el rostro, ¿es el secreto de Maribel Guardia?

Maribel Guardia es una de las mujeres más bellas que ha llegado a México. Un tema muy comentado en torno a la actriz tiene que ver con su hermosura a pesar de los años, ya que se mantiene sin una sola arruga en el rostro a pesar del paso de los años. Ahora vamos a mostrarte un método natural para evitar su llegada.

Cuando de arrugas se trata, principalmente en el rostro, el nopal es tu mejor aliado, ya que es una planta que tiene varios usos; tanto medicinales como gastronómicos. En esta ocasión hablaremos de los beneficios que tiene y como funcionan en el cuerpo para evitar las arrugas en la cara a pesar del paso de los años.

Al contar con vitaminas A, E y C. La planta tiene varias funciones en el cuerpo humano. La primera vitamina es la que ayuda a renovar las células, la segunda protege la piel de los rayos solares y la tercera le da flexibilidad y estimula la producción de colágeno.

Otros beneficios

Entre los grandes beneficios que tiene el comer nopal se encuentran: tratar la celulitis, reducir el colesterol malo. En el caso de las funciones que tiene en otras versiones que no son gastronómicas se encuentran: ayuda al tratamiento de las quemaduras en la piel y a nutrir el cabello.

Los aportes a la piel no solo tienen que ver con quemaduras, ya que los componentes del nopal también ayudan con la piel grasa, ya que puede controlar los niveles de PH, esto quiere decir, que ayuda a controlar la formación de sebo y que la cara no se vea brillosa.

Es un humectante natural por contener glicerol y mucílagos, por lo que evita la resequedad en la piel. Se tiene que mencionar que esto no hace que el nopal se convierta en el sustituto de todos los cuidados cutáneos, pero es un gran complemento para mantenerla sin arrugas y en perfectas condiciones.

