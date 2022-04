ÉSTA es la primera serie en Netflix que fue todo un éxito; cuenta una INTENSA historia, pero pocos recuerdan | Tráiler

Netflix se ha consolidado como la plataforma de streaming que más contenido original produce en la actualidad, y en este sentido, la plataforma suele trabajar para conseguir las mejores producciones.

Vale la pena mencionar que las apuestas de esta plataforma han incrementado desde que llegó la crisis sanitaria, misma que provocó un extenso encierro de las personas en sus hogares, con lo que el consumo de contenido ha aumentado considerablemente.

Los proyectos en la famosa plataforma de streaming van desde películas, series, cortometrajes y documentales; estos no son sólo contenido estadounidense, también de varias partes del mundo, desde las producciones más recientes hasta los clásicos.

Nuevas producciones de Netflix

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Además, tras la llegada del coronavirus a México, las personas suelen estar más tiempo en redes sociales pero también en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix o Disney Plus.

Bajo este panorama, también es importante recordar que la plataforma de streaming trabaja constantemente en traer nuevos títulos de diversos géneros para así mantener entretenidos a personas de todas las edades.

¿Cuál fue la primera serie de Netflix?

En este sentido, también es importante recordar las producciones en serie de Netflix, las cuales forman parte de las primeras de su catálogo; y aunque muchos usuarios pensarían que se trata de Orange is the New Black, en realidad la primera serie producida y lanzada por Netflix fue Lilyhammer, la cual fue protagonizada por Steven Van Zandt.

Esta serie noruego-estadounidense, sigue la historia de la vida de un gánster originario de Nueva York quien intenta iniciar una nueva vida en Lillehammer, Noruega, lugar en donde intenta retomar su vida criminal mediante extorsiones y otros trabajos ilegales.

