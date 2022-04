Bellas actrices del Cine de Oro a las que no pudo conquistar Pedro Infante

Este 15 de abril se cumplen 65 años de la muerte de Pedro Infante, quien fue una de las grandes figuras de la época de Oro del Cine Mexicano. El actor es recordado por su talento en la música y en la actuación, pero también por ser un galán, que no sólo conquistó al público, sino también a sus compañeras de escena, sin embargo, fue rechazado por otras bellas actrices.

El llamado 'ídolo de México' nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, y formó una carrera llena de éxitos en la pantalla grande al filmar más de 60 películas, entre las que destacan 'Nosotros los pobres', 'A.T.M. A toda máquina!', 'Los tres huastecos' y 'Dos tipos de cuidado', junto a Jorge Negrete. Además, grabó más de 300 canciones, con las que conquistó al público con su voz.

El intérprete de 'Cien años' no sólo era un galán en la pantalla, también lo era en la vida real, pues tuvo varios amores, entre ellos Lupita Torrentera e Irma Dorantes, quien fueron sus compañeras de escena en algunas películas y conquistó a pesar de estar casado con su primer esposa María Luisa León. Sin embargo, también intentó ganarse el cariño de otras actrices, pero estas las rechazaron.

Elsa Aguirre

'El Ídolo de Guamúchil' conoció a Elsa Aguirre en la película 'Cuidado con el amor', en 1954. La joven actriz estaba muy emocionada por rodar la cinta junto a Infante, de hecho, la diva declaró que entre él y ella había una fuerte atracción, sin embargo lo rechazó cuando intentó besarla durante un encuentro a solas.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Aguirre contó que el actor acordó con su maquillista dejarlos a solas, momento en el que intentó cortejarla y le "robó" un beso, sin embargo, la actriz contestó con una cachetada, ya que a pesar de que le gustaba, recordó que su madre le dijo que le tenía que costar trabajo a los hombres.

Elsa Aguirre y Pedro Infante protagonizaron 'Cuidado con el amor', de 1954 Foto: Especial

María Félix

La película que reunió a María Félix y Pedro Infante fue 'Tizoc', de 1957, no obstante, esta cinta estuvo a punto de quedar sin la presencia de 'La Doña' debido a que no quería trabajar con el cantante de 'Me canse de rogarle', porque sólo hacía papeles “populacheros” y, de acuerdo a la diva del Cine de Oro, los "indios no eran así".

El protagonista de 'Ahí viene Martín Corona' tuvo que acudir hasta la casa de Félix para convencerla de que aceptara el papel. El actor le ofreció una esclava que le había regalado su esposa Irma Dorantes, a cambió de que accediera a ser “María”. Ante la insistencia, 'La Doña' tomó el personaje.

María Félix y Pedro Infante estelarizaron 'Tizoc' Foto: Especial

Sara García

En 1947 se rodó la película 'Los tres García', en la que la llamada "abuelita de México" no quería a Pedro Infante, debido a la falta de profesionalismo del actor, puesto que era impuntual y retrasaba las grabaciones. La furia de la actriz llegó a tal grado que intentó dejar el proyecto, pero primero encaró al 'ídolo de México' para manifestarle su molestia.

En una oportunidad, cuando Infante no quería salir del camerino Sara García lo cuestionó y éste le confesó que estaba desmotivado, pues él era un mariachi, no un actor. La actriz entendió la situación, así que lo apoyó durante el rodaje, por lo que formaron una gran amistad.

Sara García y Pedro Infante en 'Los tres García' Foto: Especial

