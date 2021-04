María Félix NO quería trabajar con Pedro Infante en Tizoc; aquí razón de la INDIGNACIÓN de La Doña

La película de ‘Tizoc: Amor Indio’ es una de las más memorables y premiadas de la época de Oro del Cine Mexicano, pues no sólo fue el último trabajo de Pedro Infante, sino que también permitió verlo juntó a María Félix, la diva del momento. Sin embargo, La Doña no quería grabar junto al Ídolo de Guamúchil​.

La película se estrenó en 1957 y fue un éxito internacional, pues gracias a la dirección de Ismael Rodríguez, ganó el Globo de Oro en la categoría de mejor película en lengua extranjera, mientras que en el Festival de Cine de Berlín se reconoció la actuación de Infante con un Oso de Plata.

Esta cinta es memorable por la escena en donde Pedro Infante hace llorar a María Félix al cantarle el tema de ‘Te quiero’. Pero la vida del cine no estaba muy de acuerdo en grabar este largometraje que hablaba del amor de un indígena.

Cuando el director Ismael Rodríguez le propuso a La Doña estelarizar la película que trataba de la vida de una persona originaria de México, la actriz se mostró renuente con la historia.

Contrario a lo que muchos podrían creer, Félix no estaba en desacuerdo en que el protagonista fuera Pedro Infante, sino que le parecía el personaje de Tizoc era poco representativo de lo que realmente es un “indio”. Así lo dijo a conocer en una entrevista con Ricardo Rocha en 1996.

En ‘Tizoc’ tuve dificultades. Nunca pensé que un indio se pareciera a Tizoc, para nada. Pedro Infante hacia el rol de un indio, pero un indio no es así, no camina así, no habla así. No es cierto. Los indios hablan de otra manera”, dijo María Félix.