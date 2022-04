El señor de los cielos: Así es como nacieron las ICÓNICAS frases de Mónica Robles

Sin duda alguna, la serie “El señor de los cielos” se ha posicionado como una de las favoritas del público de todas las edades durante la última década, no por nada ya son 7 temporadas las que han estado al aire y próximamente se espera la octava en la cual Rafael Amaya regresará como “Aurelio Casillas”.

Otra actriz quien los seguidores de esta serie desean que regrese con su icónico personaje es Fernanda Castillo quien durante 6 temporadas dio vida a la inolvidable Mónica Robles, sin embargo, la querida actriz no ha confirmado o negado si esto pudiera ocurrir.

Y es que los seguidores de “Mónica Robles” desean ver de regreso a la mujer que ha hecho famosas frases como: “Yo soy coqueta, no puedo evitarlo y no quiero”.

Recientemente, en entrevista con Yordi Rosado, Fernanda Castillo actriz que da vida a Mónica Robles habló sobre cómo fue su proceso de vivir e interpretar el papel de su vida.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Fernanda Castillo recordó que ella poco a poco fue creando el personaje que la llevó a la cima de la fama pues, fue ella quien mandó a hacer el anillo característico de la eterna amante de Aurelio Casillas.

Además Fernanda recordó que también fue ella quien le dio un toque especial a aquellas famosas frases que incluso la han convertido en memes y que por cierto le encanta verlas.

“Tu eres la mientras yo no estoy…es que esas las escribía, el texto venía por ejemplo: ‘tu estas aquí mientras yo no esté pero ya llegué, vete pendeja’, y yo decía nooo a nosotros los mexicanos nos encanta decir estas cosas como ‘yo soy el come cuando hay’ ¿sabes? este tipo de cosas que a mi me gustaban mucho ¿no? y en el norte además hay muchas frases como esas, entonces yo decía, bueno si esto lo muevo tantito y lo muevo así (quedaba)’tu eres la mientras yo no estoy y como ya llegué te me vas yendo pendeja’” recordó Fernanda Castillo