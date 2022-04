El señor de los cielos: Fernanda Castillo revela cómo fue vivir como "Mónica Robles", así se quedó con el papel de su VIDA

Este próximo 15 de abril se cumplen nueve años desde que se transmitió el primer capítulo de la serie “El señor de los cielos”, en donde conocimos a personajes que se han quedado en la memoria de millones de fanáticos de dicha historia, entre ellos Aurelio Casillas interpretado por Rafael Amaya y la inolvidable Mónica Robles quien dio vida la actriz Fernanda Castillo.

Y es justamente Fernanda Castillo quien recientemente dio una entrevista a Yordi Rosado en donde habló de todo, y no podía quedar fuera de la plática el tema de “Mónica Robles”, papel que asegura le cambió la vida completamente.

Fernanda Castillo durante dicha entrevista reveló que siempre fue una niña, adolescente y mujer muy madura pues ella recuerda que era como si un adulto viviera en ella desde siempre, por lo que casi nunca salía de fiesta con sus amigos y eso la hizo enfocarse mucho en sus estudios.

Otra de las dificultades por las que atravesó fue que a pesar de su gran talento como actriz nunca lograba un papel protagónico en las telenovelas que hacía pues no tenía “el físico” que necesitaba el personaje estelar.

Pero todo cambió cuando el guión para hacer el casting de “Mónica Robles” llegó a sus manos, pues al leerlo desde el primer momento intuyó que ese papel era para ella.

“Yo preparé es casting y me acuerdo que dije ‘esta es la mía, este es el tren este pasa y tal vez no vuelva a tener una oportunidad como esta’ (¡huy que fuerte!), y llegué al casting y me puse ahí y me acuerdo que en algún momento el personaje sacaba el arma y yo pensé que sacaba el arma en el texto, y yo saqué el arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras y veía como hacían así y claro no era la de proms que ellos tenían ahí, era otra que yo traía…y me quedé yo creo que yo sabía que me había quedado” contó Fernanda Castillo