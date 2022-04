Fernanda Castillo revela la VERDADERA razón por la que cancelaron "Monarca"

Si hablamos de series de televisión mexicanas no podemos dejar de mencionar a “Monarca” cuya producción estuvo a cargo de la actriz Salama Hayek, Billy Rovzar, entre otros y que sin duda alguna se posicionó como una de las favoritas de los mexicanos y personas de otros países.

Y es que Monarca no solo logró juntar a un elenco de primera, sino que todo en esa serie fue de gran calidad, desde la historia, hasta la calidad de imágenes que se mostró, sin embargo, pese al gran éxito de esta producción se decidió cancelar y ya no hacer una tercera parte, y Fernanda Castillo fue la encargada de revelar las verdaderas razones por las que decidieron ya no seguir con esta exitosa serie.

¿Por qué ya no habrá una tercera parte de “Monarca”?

Fernanda Castillo, quien ganó popularidad gracias a su papel de “Mónica Robles” en “El Señor de los cielos” también fue parte de “Monarca” aunque ella se integró a partir de la segunda temporada de la serie producida por Salma Hayek, la bella actriz reveló recientemente en una entrevista que desde la primera temporada de dicho proyecto la logró cautivar y se convirtió en fanática de ésta.

“Creo que era una serie que a mí me encantaba. Desde la primera temporada, aunque yo no estuviera, yo era muy fan, porque me parecía que era padrísimo el hecho ver una serie como nos merecemos que los mexicanos nos vean”, dijo Fernanda Castillo en Pinky Promise

Debido a lo anterior, cuando se integró a la segunda temporada de “Monarca”, Fernanda Castillo fue muy feliz de poder ser parte de una de las mejores series totalmente mexicana, pero desafortunadamente se decidió ya no hacer una tercera parte ya que debido a que prefirieron hacer otros proyectos en los cuales no se invirtiera tanto capital ya que la serie producida por Salma Hayek y Billy Rovzar era muy cara.

“Hicimos la segunda temporada, yo me siento muy contenta de haberla hecho, pero era una serie muy cara. Se decidió que, aunque le fuera muy, muy bien, y me parece que le fue muy bien a la segunda temporada, que preferían hacer otros proyectos más viables, o poder hacer con ese dinero más series, más proyectos, que meterle toda esa lana a un solo proyecto”, contó Fernanda del Castillo.

