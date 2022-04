Desde la playa, Eva Longoria rompe la red con el bikini ideal para mujeres maduras: FOTO

Eva Longoria, recordada por 'Esposas desesperadas', dejó a todos sus seguidores de redes sociales boquiabiertos después de presumir su silueta en un bikini ideal para las mujeres maduras que como ella pasan de los 40 años. La actriz de Hollywood lució su esbelta figura en las playas y demostró el mejor estilo para estas vacaciones.

La originaria de Corpus Christi, Texas, con ascendencia mexicana, comenzó su carrera como actriz en series como 'Beverly Hills, 90210' y 'General Hospital'. A pesar de que hizo diferentes trabajos en la televisión no fue hasta que interpretó en 2004 ‘Gabrielle Solis’ en el drama 'Esposas Desesperadas' que su popularidad a nivel internacional creció convirtiéndose en una de las favoritas del público.

Eva Longoria presume su silueta en bikini a sus 47 años

Gracias a la fama que le ha traído su participación en series y películas, Longoria, de 47 años, hoy tiene un gran número de seguidores, por ejemplo en Instagram acumula 8.5 millones de fans de diferentes partes del mundo. Es en esta plataforma, en donde Eva se luce con los mejores looks y da cátedra de estilo para las mujeres maduras.

Eva Longoria en la playa Foto: @evalongoria

Este lunes, la también empresaria mostró en su cuenta oficial que está de vacaciones en la playa y desde ese lugar paradisiaco dejó ver su silueta en un traje de baño blanco con el que modeló su figura a la perfección. La pieza aunque parece muy sencilla, tiene un toque sensual al tener un corte alto en el área del bikini, el cual hace que las piernas luzcan más largar y estilizadas.

En una de sus publicaciones, Eva Longoria aprovechó para anunciar la nueva reserva de su tequila 'Casa del Sol', marca que lanzó el año pasado y que se produce con agraves cultivados en la región de Altos de Jalisco, en México, usando prácticas naturales y sostenibles.

Eva Longoria modela su tequila Foto: @evalongoria

En otro post de Instagram, la protagonista de 'Esposas desesperadas' dejó de su faceta de actriz y empresaria, y mostró su lado maternal, pues subió una fotografía junto a su hijo Santiago Enrique, quien es producto de su relación con el empresario mexicano José Bastón. "Summer where are you? We are ready!!!!" (¿Donde estas verano? ¡¡¡¡Estamos listos!!!!), fue la frase con la que Eva publicó la imagen donde aparece en el restaurante de un hotel junto a su pequeño de 3 años.

Eva Longoria y Santiago Enrique en la playa Foto: @evalongoria

SIGUE LEYENDO:

Captan a Eva Longoria en la fila de un mercado en Monterrey | VIDEO