Captan a Eva Longoria en la fila de un mercado en Monterrey | VIDEO

La actriz Eva Longoria sorprendió a sus fans al visitar un mercado en Monterrey, Nuevo León, pues algunos seguidores la captaron recorriendo el lugar y degustando de la gastronomía. Desde que llegó a México, la estrella de Hollywood se ha mostrado muy accesible y ha convivido con algunos fans.

La protagonista de 'Esposas Desesperadas' lleva tiempo en tierra Azteca, pues hace unos días estuvo en la capital de Jalisco, donde visito algunos sitios importantes como la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, el Palacio Municipal de Guadalajara y el Mercado IV Centenario. La actriz ascendencia mexicana no pudo pasar desapercibida e inmediatamente llamó la atención de los fans, a quienes saludó y convivió por un corto tiempo.

La estrella de 46 años no ha ocultado que se encuentra en México, pues está grabando un importante proyecto de gastronomía el cual llevará el título de 'Searching for Mexico', en donde Longoria se sumergirá en la comida y la cultura de este país. El proyecto lo está haciendo de la mano de la cadena CNN+ y se espera que sea similar a 'Stanley Tucci: Searching for Italy'.

Eva Longoria en el mercado de Monterrey

Debido a esta nueva producción, Eva Longoria fue vista en el mercado Mesón Estrella, ubicado en el Centro, de Monterrey. La protagonista de 'Dora y la ciudad perdida' fue captada mientras hacía fila en un puesto de tacos de chicharrón y hacía un recorrido por el lugar.

Fue la usuaria de Instagram, identificada como Tete Téllez quien compartió en dicha plataforma su experiencia al conocer a la actriz de Hollywood. “La posibilidad de uno en un millón de encontrarte a #evalongoria en el Mesón Estrella (mercado de abastos de Monterrey) y me tocó", colocó en una publicación en la que subió fotos y videos.

En un clip se puede ver a Longoria esperando en la fila de lo que parece ser un puesto de tacos, en una foto más se encuentra recorriendo el mercado y en la última instantánea aparece muy feliz tomándose una selfie con la fan que la reconoció inmediatamente.

Las imágenes se hicieron rápidamente virales y fueron retomadas por varios fans, quienes reconocieron la buena actitud de Eva Longoria quien se detuvo a saludar y tomarse una foto con la chica que muy emocionada contó su experiencia con la diva del cine y la televisión.

