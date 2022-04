Martha Higareda desmiente ruptura con ex de Yanet García con románticas FOTOS

Después de la polémica que vivió con Yanet García, Martha Higareda desmintió los rumores sobre su ruptura con Lewis Howes con unas románticas fotos, con las cuales no sólo deja claro que están muy unidos y más enamorados que nunca, pues también hace referencia al inicio de su relación, volviendo a refutar la versión de la ex "chica del clima".

La ex conductora de 'Hoy' y la protagonista de 'No manches Frida' estuvieron en medio de la polémica hace unas semanas, pues Yanet dio a entender que Lewis Howes, quien fue su pareja hasta el año pasado, le fue infiel con Higareda. La actriz ha salido a defenderse y a pedir que paren los ataques en su contra, sin embargo, ambas han dado de qué hablar desde ese momento.

Ante esta situación, se comenzó a correr el rumor de que Lewis y Martha habían terminado su relación, no obstante, la pareja demostró que están muy unidos, ya que este lunes publicaron una serie de fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram en donde se dejan ver enamorados.

Matha y Lewis posan juntos Foto: IG @lewishowes

Martha Higareda enamorada de Lewis Howes

En su cuenta de Instagram, Higareda, de 38 años, publicó un par de fotografías junto al escritor de "The school of greatness" y "The mask of masculinity” en las que también le dedicó unas hermosas palabras con las que dejó claro cómo inició su relación, volviendo de desmentir a Yanet García, quien indicó que su ex le fue infiel con la actriz.

"Desde nuestro primer “Hola, mucho gusto” @lewishowes y yo pasamos meses conociéndonos como amigos para saber si compartíamos los mismos valores, visión y estilo de vida. Esta alineación se vuelve gran parte de los cimientos de nuestra relación", colocó la actriz en su publicación.

Martha Higareda luce enamorada Foto: IG @marthahigaredaoficial

"A veces nos enamoramos sin preguntarnos las grandes preguntas, dejándonos llevar por la química del inicio. Después cuando descubres que no estás en alineación, empiezas a querer “trabajar” en la relación para “empatar”, para que funcione. O cuando empiezan a salir las alertas rojas, las ignoras porque estas químicamente enlazado con al persona", compartió la protagonista de 'Amarte duele', como parte de su reflexión.

Martha Higareda confesó que se tomó el tiempo de conocer a Lewis Howes: "Antes de empezar una relación amorosa, nos conocimos como cuando se conoce a un gran amigo con el cual sientes química pero que no te dejas llevar por ella, más bien conscientemente observas al otro con curiosidad y lo tomas como es, para ver si se alinea contigo y viceversa".

Lewis Howes dedica palabras a Martha Higareda Foto: IG @lewishowes

Asimismo, Lewis Howes compartió más imágenes de esta romántica sesión de fotos en donde ambos se lucieron al demostrar su amor ante las cámaras. "¡Agradecido por la paz, la diversión y el amor con Martha Higareda y todas las aventuras que estamos creando!", colocó el ex futbolista profesional, dejando en claro que no han "tronado" como indicaron los rumores.

