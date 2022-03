Martha Higareda calla a Yanet García y da muestras de "verdadero amor a su novio"

La actriz Martha Higareda siempre ha dado de qué hablar por su talento y los proyectos que ha emprendido incluso en el extranjero, pero en esta ocasión está en la mira de todos porque comenzó un romance con Lewis Howes, ex de Yanet García, lo que la ha colocado en el ojo del huracán, pues muchos la acusan de haberle bajado el novio a la “chica del clima”.

Sin embargo, ella sostiene que es feliz con el ex jugador de futbol americano y escritor, “estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos”, aseguró hace unas semanas.

¿Cuál fue el “pleito” entre Martha y Yanet?

Higareda comenzó una relación con Howes a mediados de 2021, pero Yanet asegura que días antes aún era novia de él. El tema nunca se aclaró hasta hace unos pocos días, cuando la también influencer habló al respecto en su Instagram. En una sesión de preguntas y respuestas, una fan le preguntó: "Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?".

Su respuesta levantó mucha polémica, pues dijo: "Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien sólo para llenar un vacío, es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación". Muchos lo tomaron como un ataque para Martha y Howes.

Este fue el contundente mensaje de Martha Higareda

En una entrevista para Venga la Alegría, Martha aseguró que Yanet pensará que Howes le había sido infiel con ella, sin embargo, detalló que cuando Lewis le escribió por Instagram él ya estaba soltero, por lo que no hubo tal acto y dejó por terminado ese asunto.

Y hace unas horas, la actriz le dejó un largo mensaje a Howes para demostrar que lo ama de verdad: “Feliz cumpleaños Lewis Howes es un placer celebrarte! ¡Tu vida, tu propósito, tu bondad, tu enorme corazón! Me inspiras tanto e inspiras a amigos, ¡comunidad y a tanta gente! Sé que te ha dado tiempo y lecciones y trabajo profundo para llegar a dónde estás hoy, y estoy muy orgulloso de ti y de tu hambre continua y compromiso con el crecimiento y la expansión”, se lee en el texto.

“Agradezco nuestra amorosa relación consciente y cómo seguimos construyendo una base con paz, confianza, admiración mutua, respeto, contras comunicación, flexibilidad, espiritualidad y alegría y muchas otras cosas... Sé que siempre dices ‘No soy perfecto, estoy trabajando en esto o aquello’ ¡Solo quiero que sepas que te amo, te amo! Que este día y todos los días sean uno para celebrarte. iTe amo!”, concluyó.

