¿Martha Higareda soltera? Lewis Howes desata rumores con polémico mensaje

Lo que comenzó con indirectas en redes sociales terminó en un pleito entre Martha Higareda y Yanet García cuando la actriz se defendió de los rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la relación de la "Chica del clima" y el deportista Lewis Howes.

Yanet García aseguró que el también empresario le había sido infiel con la protagonista de “Amarte duele”, incluso, compartió en sus redes sociales pruebas de que ya tenían un romance cuando aún no terminaban su relación y que ya habían estado juntos de vacaciones en Tulum, Quintana Roo.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar un vacío. Es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación.”, respondió la conductora a una de sus seguidoras y esto encendió la polémica.

Martha Higareda y Yanet García discutieron por su relación con Lewis Howes. Foto: Instagram @marthahigaredaoficial

Higareda no tardó en responder asegurando que la historia de Yanet García era mentira: “Es muy triste que lo planteé así porque pues, obviamente, eso no es verdad (…) Se me hace muy raro que ella cuente esa historia, porque pues así yo lo puedo decir con todas sus letras, es mentira”.

La actriz de “No manches Frida” defendió a su novio y aseguró que es “una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación”.

¿Martha Higareda soltera?

Lewis Howes ha externado su cariño por la actriz mexicana en más de una ocasión, pero su más reciente entrevista desató rumores de una ruptura debido a que habla del amor y que en ocasiones esto no es suficiente para tener una relación duradera.

“Lo que he aprendido es que el amor no es suficiente para que una relación sana y comprometida a largo plazo funcione plenamente”, dice el empresario en la entrevista de la que compartió un fragmento en su cuenta de Instagram.

“Y creo que toda nuestra vida nos han dicho ‘El amor es todo lo que necesitas’ y es sólo que, para mí, no es cierto”, dice Lewis recalcando en el tema del amor y la pareja.

Aunque no menciona directamente su relación con Martha Higareda los comentarios no se hicieron esperar y los internautas sospechan de una ruptura. Algunos fans han asegurado que se trata de una indirecta para Yanet García ante la polémica por supuesta infidelidad.

