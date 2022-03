¿Martha Higareda manda indirecta a Yanet García? Lo suyo es cuidar su relación, no hacer ejercicio, dice

Desde hace unas semanas Martha Higareda se ha visto envuelta en una supuesta rivalidad con Yanet García, quien es ex novia de Lewis Howes, su actual pareja, pues muchas personas en redes sociales acusan a Martha de haberle “bajado” el novio a la “chica del clima”. Ahora, muchos piensan que la protagonista de “No manches Frida” mandó una indirecta en su Instagram.

Higareda comenzó una relación con Howes a mediados de 2021, pero Yanet asegura que días antes aún era novia de él. El tema nunca se aclaró hasta hace unos pocos días, cuando la también influencer habló al respecto en su Instagram. En una sesión de preguntas y respuestas, una fan le preguntó: "Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?".

Su respuesta levantó mucha polémica, pues dijo: "Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien sólo para llenar un vacío, es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación". Muchos lo tomaron como un ataque para Martha y Howes.

¿Cuál fue la indirecta de Martha a Yanet?

Ella ha dicho que es feliz con el ex jugador de futbol americano y escritor, “estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos”, aseguró hace unas semanas. Y si bien hace unos días también dijo que cuando Lewis le escribió por Instagram él ya estaba soltero, muchos siguen sin creerle.

Ahora escribió en sus redes sociales que le cuesta trabajo levantarse temprano a hacer ejercicio. “Casi siempre quiero correr a checar mis correos, o a la computadora a crear algo nuevo”, dijo. Hasta ahí todo bien, pero lo que levantó el viento de la polémica fue lo siguiente:

“Mi fuerte siempre ha estado en enfocarme en mi relación, en mi familia, en amigos, en proyectos creativos, en mi mente, en aprender y crecer. Aprender de inteligencia emocional, de comunicación, de escritura, de actuación, de storytelling y poco le ponía atención a la máquina que sostiene mi alma”. Muchos de sus seguidores creen que fue una indirecta para Yanet, quien es conocida por hacer mucho ejercicio.

