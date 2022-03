Yanet García deja poco a la imaginación y se corona como la reina del bikini: FOTO

Yanet García no para de sorprender a sus millones de fans en Instagram, y es que la guapa influencer y ex "chica del clima" causa furor cada vez que comparte uno de sus atrevidos outfits, como el que publicó este sábado con el que dejó poco a la imaginación al posar con un diminuto bikini, look que la coronó como la reina.

La también coach de salud, comenzó su carrera en los medios en su natal Monterrey, Nuevo León. En el año 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, pero aunque no tuvo suerte, en el 2015 saltó a la fama como la "Chica del clima" por tener a cargo la sección del servicio meteorológico del programa "Gente Regia".

García ha ido sumando éxitos en su vida, y desde hace tiempo se deja ver en redes sociales como una chica sensual y coqueta, por lo que no sorprendió que fuera una de las famosas que se unió a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, con la que sin duda ha aumentado su fama.

Yanet García se corona como la reina del bikini

Yanet ha ganado muchos seguidores en las redes, principalmente Instagram, donde a la fecha suma 14.6 millones de fans, con quienes presume los atuendos de lencería y playa más atrevidos, sin embargo, eso no la alejado del escándalo, pues recientemente se ha visto envuelta en la polémica por sus declaraciones respecto a su ex novio, ahora pareja de la actriz Martha Higareda.

La influencer, de 31 años, sorprendió a sus millones de fans en la popular plataforma con su publicación de fin de semana, pues este sábado compartió una fotografía en la que se dejó ver con un diminuto traje de baño de dos piezas en color azul metálico, con el que dejó poco a la imaginación.

"Saturday" (sábado), fue la palabra con la que Yanet García acompañó la imagen con la que se coronó como la reina del bikini, pues la influencer y coach de salud ha robado miles de miradas con su sensual atuendo, el cual destaca su curvilínea figura y gran belleza.

Yanet robo suspiros y miradas con su atrevido look. Foto: IG @iamyanetgarcia

