Mariana Botas y la pésima experiencia con un novio ¡que le hizo brujería!

Mariana Botas es una de las actrices que desde que estaba chica ha compartido su talento con el público, ha participado en telenovelas, series y películas, siempre ganándose el cariño de la gente.

Ahora junto a sus amigas Daniela Lujan y Jessica Segura lleva a la red diversos capítulos de “Envinadas”, un podcast en el que hablan de diversos temas como: amor, relaciones, farándula y de sus experiencias como actrices.

En uno de los episodios de “Envinadas”, Mariana Botas se sinceró con sus amigas y seguidores y comentó que durante varios momentos de su vida tuvo una relación tóxica, dijo que uno de sus ex novios resultó ser diferente a lo que pensaba y que incluso llegó a tener miedo”.

La anécdota empezó cuando dijo que había estado mucho tiempo con un individuo, “voldemort”, como lo llamaron sus amigas, pero que en varias ocasiones habían puesto fin a la relación porque era algo demasiado inestable "yo le tenía miedo al chico”, dijo.

Dijo que uno de los problemas con él es que se dejaba guiar por las cosas que decía su mamá y que decisiones las basaba en las opiniones que tenía ella, algo que no le parecía a Mariana.

Contó que en un momento de su vida se fue a vivir a casa de su abuela y que como ella tenía coche y el joven no, era normal que se lo prestara, hasta que en una ocasión se molestó porque Mariana decidió quitarle el auto para dárselo a su mamá, pues ella lo necesitaba.

Esta idea no le pareció al chico, que rápidamente le hizo saber algunas desagradables cosas como que según la madre del ex novio, Mariana lo tenía embrujado. Describió que al pedirle el carro el hombre no tomó nada bien la noticia expresó que su mamá tenía razón al decir que lo tenían embrujado para que estuviera con ella.

