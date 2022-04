¿Edwin Luna se queda con el dinero que ganan Mona y Geros? 'Yo ya no recibo nada', denuncia | VIDEO

Luego de la infidelidad en el programa "La Casa de los Famosos" surge una nueva polémica para Edwin Luna y Kimberly Flores, pues la pareja fue señalada de "aprovecharse" de algunos influencers para hacer crecer su popularidad en redes sociales y entre ellos se encontrarían Mona y Geros.

Marisol y Gerónimo, conocidos como Mona y Geros en redes sociales, se han ganado el cariño de los internautas por su peculiar forma de relatar algunas de sus experiencias, y es que los usuarios se han sentido identificados con ellos. Fue gracias a esto que la pareja ha logrado un gran éxito en diferentes plataformas, lo que los llevaría a realizar colaboraciones con Kimberly Flores y el cantante.

Varios influencers han denunciado en redes sociales que Edwin Luna y Kimberly Flores se han aprovechado de ellos para realizar colaboraciones con las que obtienen más seguidores, aunque son ellos quienes no obtienen nada a cambio. En medio de la controversia, se ha señalado que el cantante también administra el dinero de Mona y Geros, por lo que ellos no reciben nada.

Mona y Geros. Foto: Instagram @monaygerosofficial

Al respecto, surgió un video en el que se puede escuchar a Mona señalar que no recibe más dinero por realizar promociones en sus diferentes redes sociales, pues ahora todo eso lo maneja su representante y Edwin Luna a través de contratos y son ellos quienes administrarían las ganancias.

“Chicas, es que ustedes no entienden. La verdad, chicas, yo les digo una cosa y parece que no me oyen, o en ese momento que les estoy diciendo una cosa se tapan los oídos para no entenderme. Ya les he dicho: Yo ya no recibo dinero de absolutamente nada, o sea, ya no recibo dinero de cuando hago un evento, entiendan. Yo ya no recibo nada, todo lo recibe o el representante o Edwin", dice Mona en su video compartido en Facebook.

¿Amistad por conveniencia?

La polémica con la modelo guatemalteca comenzó con la denuncia de Lupita Cardoza, quien señaló que la invitaron a colaborar con la esposa de Edwin Luna y para ello se encontraron en Monterrey aunque no todo salió como esperaban pues la influencer no se vio beneficiada con ello, contrario a Kimberly.

Cardoza señaló que grabó algunas entrevistas y otros videos que Kimberly Flores usó en sus redes sociales, luego de ello la infuencer se habría quedado sin material para poder hacer lo mismo en sus plataformas y la modelo no volvió a contactarla.

Algunos usuarios han señalado que Kimberly Flores ha perdido una gran cantidad de seguidores al igual que el vocalista de “La Trakalosa de Monterrey”, por lo que estarían buscando a influencers para recuperar su popularidad.

