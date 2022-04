Edwin Luna y La Trakalosa de Monterey cambiaron la letra de una canción norteña que grabaron en cover porque era misógina | VIDEO

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey es una agrupación reconocida en el regional mexicano, fuera de los escándalos en los que ha estado involucrado el vocalista, son considerados como una de los mejores en la industria.

Son conocidos por canciones como: “Borracho de amor”, “San lunes”, Broche de oro”, “Supiste hacerme mal”, “Fíjate que sí”, “La revancha” y “Mi padrino el diablo”, canciones inéditas con las que han conquistado el oído de la gente.

Pero también cuentan con algunos covers, en su repertorio se encuentra el tema “Concha del alma”, un tema que causó polémica cuando lo sacaron a la luz, ya que debido a que los músicos no quisieron ser atacados por una parte de la letra de la canción decidieron cambiar algunas palabras.

Edwin Luna comentó en una de las trasmisiones en vivo a las que fue invitado por Franco Escamilla que optaron por hacer el cambio por los nuevos tiempos en los que no desean atacar la imagen femenina y el verso resultaba machista.



“Y yo te digo: "levántate, Concepción, a echarme unas gordas

Que me voy pa' la labor", dice en la versión de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

En la plática que sostienen Edwin Luna, Franco Escamilla y otros invitados mencionan que antes los músicos la interpretaban “Que es tu obligación”, en lugar de “Que me voy pa’ la labor”.

“Después me topé a varios compañeros de la música norteña y me decían que si porque le había cambiado la letra, pero pues las épocas van cambiando, es una canción que nosotros grabamos como cover, pero ya ese pedacito ya la gente no lo puede tomar muy bien”, explicó Luna.

