Exatlón México: Mati Álvarez TRAICIONA a su equipo al salvar a Evelyn, las redes explotan en su contra

En el último programa de Exatlón México, Mati Álvarez se convirtió en la villana del equipo rojo debido a que tomó la decisión de darle una vida extra a Evelyn del equipo azul, quien terminó sacando de la competencia a Aristeo Cázares por lo que la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana recibió todo tipo de críticas en redes sociales donde también se dividieron opiniones gracias a su polémica decisión.

En el domingo de eliminación, Mati Álvarez tenía el poder de otorgar una vida adicional si así lo deseaba a uno de los competidores que se estuvieran jugando su permanencia y en este caso fueron Aristeo Cázares y Evelyn Guijarro, por lo que, llegado el momento, decidió entregar una vida extra a la miembro del equipo azul argumentando que se la dio porque son las únicas dos mujeres en competencia.

“Sí quiero dar la vida adicional que viene con los privilegios de la “Golden One” y se la voy a dar a Evelyn porque ya solo somos las únicas dos mujeres que quedamos en la competencia, en esta aventura, es una aventura demasiado pesada y más cuando competimos contra hombres” sentenció la heptatleta.

Cabe mencionar que al final de la competencia, la vida que le entregó a Evelyn no fue determinante para la salida de Aristeo Cázares, no obstante, los seguidores del equipo rojo no le perdonaron su actuar y la terminaron tundiendo en redes sociales.

“Eso fue egoísmo, le importó más su “amistad” que su equipo”, “Qué desleal salió Mati con su equipo”, “Mati nos dio la más grande decepción a los que apoyamos el equipo rojo”, “En ese caso hubieran hecho la competencia individual y no por equipos”, “Esto no es espíritu deportivo, se trata de competir y no favorecer a alguien por “amistad”, son algunos de los comentarios en contra de la atleta con más títulos en Exatlón México.

¿Qué dijo Aristeo Cázares?

Durante una entrevista para Venga la Alegría, Aristeo Cázares aseguró sentirse tranquilo por su salida de Exatlón All Stars pues lo dio todo y cayó justamente ante Evelyn, a quien elogió por su desempeño y al ser cuestionado sobre la decisión de Mati Álvarez se mostró sumamente comprensivo pues aseguró que él hubiera hecho lo mismo si se hubiera tratado de su hermano Ernesto, quien pertenecía al equipo azul por lo que descartó guardarle rencor a su compañera de emisión.

“Yo entiendo a Mati, aunque no me había dicho que se la iba a dar yo sabía que existía esa posibilidad, yo no me siento mal de que se la haya dado, es su decisión, si hubiera estado mi hermano aquí yo lo hubiera apoyado porque es mi sangre, yo creo que es decisión personal uno se gana las cosas aquí y decide qué hacer con ellas y si el Exatlón lo permite así, se puede hacer”, señaló “El Aguileón” para Venga la Alegría.

