Britney Spears embarazada: cambiará sus desnudos en Instagram por chambritas y pañales | FOTO

La experimentada cantante estadunidense, reconocida como la princesa del pop, Britney Spears, anunció a través de su cuenta de Instagram que pronto llegará una nueva vida a su entorno, lo que causó grata impresión entre sus millones de fans en todo el mundo.

Britney mantiene actualmente una relación con el actor y modelo, Sam Asghari, con quien se comprometió el año pasado y no dudó un segundo en tener un hijo con él.

La princesa indicó a través de un largo mensaje en Instagram, que se hizo una prueba de embarazo y salió positiva, por lo que más tarde que temprano comenzará los preparativos para recibir a su tercer hijo.

En el mensaje que compartió, Britney afirma que durante los embarazos de sus hijos Jayden y Sean, frutos de su relación con el bailarín Kevin Federlane, padeció de depresión post parto, situación que tuvo que mantener en silencio debido a que no deseaba enfrentar a la crítica, no obstante, ahora existe una mayor apertura y por esa razón externó sus deseos de contarlo.

I lost so much weight to go on my Maui trip only to gain it back ????????????????????? … I thought “Geez … what happened to my stomach ???” My husband said “No you’re food pregnant silly ?? !!!” So I got a pregnancy test … and uhhhhh well … I am having a baby ???? … 4 days later I got a little more food pregnant ?????????? It’s growing !!! If 2 are in there … I might just loose it ???????????? … I obviously won’t be going out as much due to the paps getting their money ?? shot of me ?? like they unfortunately already have … it’s hard because when I was pregnant I had perinatal depression … I have to say it is absolutely horrible ?? … women didn’t talk about it back then … some people considered it dangerous if a woman complained like that with a baby inside her … but now women talk about it everyday … thank Jesus we don’t have to keep that pain a reserved proper secret ?? ?????? … This time I will be doing yoga ????? every day !!! Spreading lots of joy and love ?? !!!