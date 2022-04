Alberto Estrella revela que lo despreciaron por su físico; le pidieron operarse la cara | VIDEO

Bien es sabido que el físico es importante del mundo del entretenimiento, pues las empresas consideran que es la imagen la que vende sus productos y después el talento. Esto lo sufrió mucho el actor Alberto Estrella, quien reveló que tenía que transformar su cara si quería triunfar en la televisión.

A través de una interesante entre vista para De Primera Mano, el hoy consagrado histrión comentó que al principio de su carrera lo rechazaron por su apariencia; sin embargo, le mencionaron que debía "corregir" ciertos aspectos de su rostro en caso de querer un papel en algún proyecto.

"Eso me pidieron, me dijeron que para yo poder funcionar en la televisión necesitaba yo transformar mi cara. Que veían que mi nariz no funcionaba bien, que necesitaba una barbilla más prominente y también acá querían ponerme no sé que cosas, querían abrirme más los ojos. Yo les dije, a quien quieren es a otro, no es a mi", platicó Alberto Estrella.

¿Alberto Estrella pensó en abandonar su carrera como actor?

Alberto Rodríguez Estrella, nombre completo del histrión, explicó que las malas críticas lo obligaron a hacer varias reflexiones sobre lo que quería hacer en su vida y en este caso, se aferró como nunca a sus sueños apostándole a su talento y no al físico como se lo recomendaron.

"Para mi me dio una fortaleza en el aspecto de decir 'qué es lo que quiero o a qué estoy jugando yo en esto' y siempre le aposté yo a la parte actoral, yo nunca le aposté a la parte física, ni a venderme físicamente; me refiero a tener una estructura de una manera determinada o maquillarme de una forma o cortarme el pelo de una manera que me favoreciera", mencionó.

Estrella aseguró que su físico lo alteraría sólo si el personaje lo exige, de lo contrario el continuaría siendo tal y como es:

"Si el personaje necesita estar rapado, si el personaje necesita adelgazar o subir de peso yo siempre estoy a favor de que el actor debe hacer todo para que el carácter, el personaje sea verosímil y creíble ante la gente".

SIGUE LEYENDO:

¿Quiénes son y a qué se dedican Tessa Ia y Naian, las guapas hijas de Nailea Norvind?

Feminicidio de María Fernanda en Nuevo León: la mataron el día de su desaparición y conocía a su asesino

Yalitza Aparicio sufre una profunda herida en el hombro, ¿qué le pasó a la actriz? | FOTO