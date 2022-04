Querido actor tuvo incómodo momento con María Félix; "La Doña" le dio cátedra de actuación

Una de las grandes estrellas del Cine de Oro fue sin duda María Félix, quien tuvo una prolífica carrera como actriz, participando en decenas de producciones, por lo que no resulta raro que muchos nuevos actores se hayan sentido intimidados por su presencia, como le pasó a este querido histrión, quien tuvo un momento incómodo con "La Doña", por lo que ésta le dio cátedra de actuación.

María de los Ángeles Félix Güereña, nombre completo de la actriz, también conocida como María Bonita, nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. Hizo cine en México y el extranjero, en países como Argentina, España, Italia y Francia, realizando al rededor de 50 cintas.

Félix debutó en la película "El Peñón de las Ánimas", en el año 1942,? en la cual compartió créditos junto a Jorge Negrete, actor que años más tarde se convertiría en su esposo, aunque su relación durante el rodaje de la cinta fue muy tormentosa, por lo que el también llamado "Charro Cantor" le terminaría pidiendo perdón en una carta.

Otto Sirgo, el actor que trabajó con "La Doña"

Otto Sirgo Haller nació en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1946, aunque se nacionalizó como mexicano años más tarde, al vivir desde pequeño en nuestro país. Es hijo del actor Otto Sirgo y de la actriz Magda Haller, nieto por parte de madre de la Conchita Gentil Arcos.

Magda Haller, madre del actor, formó su propia compañía de teatro, con la que viajó a La Habana, Cuba. Fue en aquel país en el que conoció al actor cubano Otto Sirgo (padre), con quien contrajo matrimonio y procreó un hijo, pero el matrimonio no prosperó, y a su termino, después de su divorcio la actriz regresó a México con su hijo.

Desde muy pequeño, Sirgo estuvo rodeado por actores, quienes se podría decir que le abrieron las puertas en la actuación, profesión a la que se dedicó desde muy joven, a pesar de que sus padres querían que estudiara una carrera universitaria, por lo que se tituló en Administración de Empresas Turísticas.

Tuvo incómodo momento con María Félix

Siendo muy joven, y trabajando en uno de los primeros proyectos que le ofrecieron, Otto debió trabajar al lado de María Félix, algo de lo que habló recientemente en una entrevista para el programa de espectáculos "De Primera Mano", en la que su experiencia con "La Doña".

"Fue muy amable, muy cariñosa. Me dio un consejo en un momento dado y después ya fue otro tipo de trato con ella porque me hice muy amigo de Enrique Álvarez Félix, su hijo", explicó.

Sin embargo, el actor también contó como tuvo un incómodo momento con la diva del Cine de Oro, pues siendo su primer día que entró al set para hacer una escena, sus rodillas sonaba como castañuelas, "estaba muy nervioso y preocupado, y es lógico estaba yo muy joven. Tenía 21 años y ella era Doña María Félix, entonces sí estaba impresionado", explicó.

En la entrevista también contó como la actriz le terminó dando una cátedra de actuación, pues en una escena "le tenía que mentar la madre, entonces me daba mucha pena, y me dijo: 'Hijito, si la va a mentar, miéntela con ganas, que se sienta', le respondí: 'sí señora', y pues sí lo hice, sí me salió natural y cuando terminamos me dijo 'felicidades, muy bien'", recordó.

