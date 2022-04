Bella actriz que triunfó como ícono del Rock & Roll se casó con un gobernador y tiene un hijo diputado

La relación entre el mundo del espectáculo y la política no es nada nuevo, son muchos los actores que tienen relación con algún funcionario público, como es el caso de esta bella actriz que triunfó como ícono del Rock & Roll y se casó con un gobernador y ahora tiene un hijo que es diputado.

Hilda Leonor Aguirre Oliveros, nombre completo de la actriz que se dio a conocer sólo como Hilda Aguirre, nació en Huimanguillo, Tabasco, el 11 de agosto de 1948. Hija del abogado José Manuel Aguirre Colorado, quien trabajaba en la Lotería Nacional, y de María Amparo Oliveros.

Aguirre tiene una prolífica carrera en la que se pueden contar más de 50 películas y decenas de telenovelas. Uno de los filmes con el que más se le recuerda es "Sor ye-yé" (1967), en la que compartió créditos con el actor y cantante Enrique Guzmán, quien años después confesó que la actriz utilizó una doble de voz en dicha cinta.

"La hermanita Dinamita" (1970), "Nadie te querrá como yo" (1972), "Oro blanco, droga maldita" (1985) y "Eva secuestrada y Adán... ¡como si nada!" (1995), son algunas de las películas en las que se le recuerda. También trabajó en la televisión en melodramas como "Bárbara" (1971), "Chispita" (1983), "Dulce desafío" (1988), "Cadenas de amargura" (1991) y "Mañana es para siempre" (2008).

El accidente que marcó su vida y su carrera

El 31 de agosto de 1986, Hilda Aguirre junto a su entonces esposo, Mariano González, sufrió un accidente en la carretera México-Puebla mientras se dirigían a Tlaxcala. Chocaron con un camión y la actriz sufrió graves lesiones, como el desprendimiento del ojo derecho y nueve fracturas, debió recibir una gran cantidad de cirugías reconstructivas, razón por la que permaneció inactiva por varios años.

El 8 de diciembre de 2011, Hilda volvió a sufrir un accidente en la misma carretera, pero en esta ocasión no tuvo lesiones. En agosto de 2014 se hizo público que padecía una enfermedad rara similar a la esclerosis múltiple que la dejó inmovilizada.

En su época de juventud fue uno de los rostros más hermosos del espectáculo, y ha declarado que tras el accidente que sufrió, su rostro ya nunca más volvió a ser el mismo. "La verdad no retrato bien y no quiero causar penas. Yo creo que no retrato como era y no me siento segura, prefiero estar así y ayudar a mis compañeros aquí en mi sindicato (ANDA)”, apuntó Aguirre, para Notimex.

Hilda Aguirre se casó con un gobernador y tiene un hijo diputado

La actriz se casó dos veces, primero en 1973 con Alberto Arelle, un empresario libanés del que se divorció años después, luego con Mariano González Zarur, en el año 1983 miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y con quien tuvo a su segundo un hijo.

Hila Aguirre fue esposa de Mariano González Zarur, y es madre del diputado Mariano González Aguirre. Foto: Especial

González Zarur es miembro del PRI y ha sido diputado federal y senador por Tlaxcala. En el 2011 comenzó su periodo como gobernador de Tlaxcala, hasta el año 2017. Estuvo casado con Hilda Aguirre, con quien tuvo un hijo de nombre Mariano González Aguirre.

Aunque la actriz ha sido considerada como una de las primeras damas de Tlaxcala, la realidad es que las funciones del puesto fueron realizadas por la hija del gobernador, Mariana González Foullon, la única hija de la relación entre Mariano González y Regina Foullon Van Lissum.

Actualmente, Mariano González Aguirre, es diputado federal por la LXV Legislatura. Antes de este nombramiento fue legislador por Tlaxcala

