De Danna Paola a Yalitza Aparicio: Las famosas que apoyan el feminismo activamente

Este martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y desde las primeras horas del día las redes sociales de las famosas comenzaron a llenarse de colores como el morado, que representa la lucha del feminismo, y el verde, que se convirtió en el símbolo por la despenalización del aborto.

Claro que esta no es la primera vez que las mujeres más famosas del momento se posicionan a favor del feminismo, ya que a esta lucha se han sumado reconocidos rostros como el de Danna Paola, Mon Laferte, Yalitza Aparicio, Cecilia Suárez y Fernanda Castro, quienes constantemente se muestran apoyando activamente el movimiento.

Y en marco del 8M recordamos algunos de los momentos más importantes en los que han expresado estar a favor de la libertad y los derechos de las mujeres, ya sea levantando sus pañuelos morados y verdes, compartiendo información sobre el movimiento o rompiendo estereotipos de género al decirle no a la depilación.

Danna Paola

Una de las cantantes mas importantes del momento, que le ha valido el título de princesa del pop latino, es Danna Paola, quien en reiteradas ocasiones ha expresado todo el machismo que ha sufrido tanto en la industria de la música, como en su imagen física. Tan sólo hace unas semanas, denunció a una importante revista por body shaming.

A través de su cuenta de Instagram compartió una foto de la publicación en la que destacó que no está estrenando "nueva figura" y que mucho menos realizó la "sesión de fotos para presumirla (figura)".

En lo que respecta a la violencia en una entrevista para el programa "Sale el Sol" destacó que todas las mujeres "hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente". Mientras que a lo largo de su carrera, explicó que "en esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”.

Fernanda Castro

La hija de Angélica Rivera es una de las famosas que más ha mostrado su apoyo a la lucha feminista y a través de sus redes sociales suele compartir información sobre el tema, carteles como forma de protesta y, por supuesto, ha exigido educación sexual, acceso a anticonceptivos, sexualidad libre y aborto seguro, legal y gratuito.

Asimismo, Fernanda Castro ha sido objeto de críticas al mostrar en redes sociales sus axilas con vello; sin embargo, respondió a sus haters con un simple: “Yo no opino de sus pelos en la lengua….. No más digo”.

Por otro lado, hace unas horas agregó en sus historias de Instagram un cartel que advierte "Las niñas marchando también están luchando".

Mon Laferte

La cantante chilena también se ha coronado como una de las mujeres que constantemente muestra su apoyo a la lucha feminista y la libertad de las mujeres al decidir sobre su propio cuerpo y fomentar una maternidad deseada, sobre todo ahora que acaba de nacer su bebé.

Tan solo en marzo de 2020 llenó el Zócalo de la Ciudad de México para dar paso a "Canción sin miedo" de Vivir Quintana junto a El Palomar que desde esa misma noche se convirtió en el himno del feminismo. Claro que su apoyo también lo ha mostrado en sus proyectos como cantante, ya sea con mensajes en canciones o en videos musicales, donde incluso llegó a aparecer la mexicana Yalitza Aparicio.

Asimismo, Mon Laferte ha protestado en más de una ocasión, aunque el más recordado es su paso por los Latin Grammy 2019, donde además de portar un pañuelo pro aborto, mostró el torso desnudo con el mensaje: "En Chile, torturan, violan y matan".

Yalitza Aparicio

La actriz originaria de Oaxaca y que saltó a la fama mundial con "Roma" también forma parte de esta lista, ya que además de aparecer en el video de Mon Laferte "Plata ta tá" levantando un pañuelo verde con el que confirmó que forma parte de la lucha por la despenalización del aborto, se ha convertido en uno de los rostros más empoderados.

Pues Yalitza Aparicio dejó en claro para la revista Marie Claire: "Soy feminista porque creo que necesitamos una igualdad de derechos, una equidad de género, para mí eso es ser feminista”; mientras que sobre el aborto aseguró que se trata de algo que "cada una es libre de decidir, dependiendo su situación... Simplemente estoy apoyando el derecho que tenemos todas las mujeres: somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo”.

Marimar Vega

Por su parte, Marimar Vega también se ha posicionado públicamente a favor del feminismo y esta mañana compartió la foto de un cartel en el que se lee: "Si no entiendes el motivo de la lucha e porque sos parte del problema". Asimismo, en diversas ocasiones ha externado su postura sobre el machismo del que ha sido víctima.

Uno de los momentos más recordados fue tras su ruptura con Horacio Pancheri, pues en redes sociales la atacaron, pero para callar las voces escribió en su cuenta de Instagram: "Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”.

Nath Campos

En esta lucha Nath Campos se ha convertido en todo un referente, pues alzó la voz en contra de su agresor. Desde entonces, la youtuber se ha convertido en todo un ícono del feminismo y cada 8 de marzo sale a las calles para sumarse al contingente feminista en la marcha más importante del año.

Asimismo, a través de sus redes sociales siempre se mantiene activa y comparte información sobre recientes hechos de violencia contra las mujeres y sobre el feminismo.

