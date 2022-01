"Yo no opino de sus pelos en la lengua": Fernanda Castro EXPLOTA contra quienes la critican sobre sus axilas con vello

A través de su cuenta personal de Instagram, Fernanda Castro explotó contra algunos conductores que hicieron referencia a su decisión de no rasurarse el vello de las axilas.

Y es que a la hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro le llovieron varias críticas desde hace varias semanas por este tema, ya que a pesar de que en la actualidad es algo sumamente normal, para otras personas es símbolo de falta de higiene.

Sin embargo, en esta ocasión la joven cantante reflexionó sobre el tiempo que le dedicaron para señalarla por este hecho y, sin revelar el programa que observó, empleó sus historias de Instagram para indicar su molestia al respecto.

Preguntó la famosa joven en sus historias de Instagram. Foto: Especial

/ IG@fernandacastromusica

Además de estas réplicas, Fernanda Castro colocó diversas imágenes de mujeres famosas que han posado en alguna ocasión luciendo sus axilas con vellos.

Pero eso no fue todo, horas más tarde retomó la misma red social para agregar un pequeño clip en el que se muestra sacando la lengua con el siguiente mensaje: “Yo no opino de sus pelos en la lengua….. No más digo”.

El pasado mes de diciembre, la joven realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, momento en que reveló que desde agosto no se había depilado las axilas y conjuntamente solicitó que la dejaran de atacar por esta decisión.

