Sofía Castro reveló las secuelas que tuvo tras refuerzo contra el Covid-19

La actriz Sofía Castro reveló las reacciones que presentó tras aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19. “Traigo 38.5 de temperatura. Me vacuné hoy, la tercera. Sí está ruda, sí está fuerte, pero, por favor, vacúnense”, indicó la hija de Angélica Rivera.

Añadió que solo es una noche en la que la persona puede presentar fiebre y exhortó a la gente a vacunarse o recibir las dosis de refuerzo según sea el caso.

Sofía describió que a las 5:00 horas de este lunes 27 de diciembre dejó de sentir la sensación de cuerpo cortado, “me desperté porque cuando se me bajó la temperatura sudé frío toda la madrugada, empapada de sudor, y eso me hizo sentir mejor, creo que ya libré esta vacuna. No está tan grave, así que por favor vacúnense”. Se estima que son 481 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus las que se han aplicado en el mundo.

La joven actriz pasó el 24 de diciembre en compañía de su papá, José Alberto Castro, su mamá, Angélica Rivera y sus hermanas menores, Regina y Fernanda. Momento que compartió en Instagram. Cabe señalar que sus padres mantienen una relación cercana.

Compartió que su hermana Fernanda ya estaba dada de alta, quien fue diagnosticada con Covid-19, y la foto fue la que lograron después de diversos intentos, “esto somos nosotros cinco, una familia no convencional, pero más unida que nunca y obviamente la mejor”.

En la imagen destaca que la hijas de José Alberto y Angélica usaron pijamas prácticamente idénticos, mientras que los atuendos de la expareja también son similares. “Que todo lo bueno te abrace, te acompañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. ¡Todo mi amor y mi cariño siempre!”, añadió Sofía.

